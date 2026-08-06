Sơn La: Sạt lở vùi lấp 1 ô tô trên quốc lộ 6, gần 400 người được sơ tán trong đêm

Mưa lớn trong đêm 5-8 gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại một số khu vực ở tỉnh Sơn La, đất đá vùi lấp một ô tô trên quốc lộ 6, hàng trăm người dân được sơ tán khẩn cấp, đến sáng 6-8 chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ô tô bị vùi lấp một phần trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La). Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do mưa lớn từ chiều đến đêm 5-8, đất đá từ taluy dương sạt xuống quốc lộ 6 tại khu vực đèo Chiềng Pấc, thuộc xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, gây ách tắc giao thông cục bộ. Một ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe, không có thiệt hại về người.

Ô tô bị đất đá tràn xuống vùi lấp một phần trong đêm 5-8 trên quốc lộ 6, đoạn xã Muổi Nọi. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Theo báo cáo của UBND xã Muổi Nọi, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời người dân tại 3 điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao ở các bản Bon, Phặng và Lẩy. Tổng cộng 84 hộ với 395 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn. Người dân được bố trí chỗ ở, cung cấp lương thực và nước uống. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Sáng sớm 6-8, lãnh đạo xã Muổi Nọi đã đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại bản Phặng, khu vực đèo Chiềng Pấc. Chính quyền khuyến cáo người dân khi lưu thông qua tuyến đường này cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ và theo dõi diễn biến thời tiết.

Khu vực Tông Cọ (xã Chiềng La, tỉnh Sơn La) bị ngập úng, chia cắt giao thông sáng 6-8. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Khu vực Tông Cọ (xã Chiềng La, tỉnh Sơn La) bị ngập úng sau mưa lớn sáng 6-8. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Mưa lớn cũng gây ngập úng tại khu vực Tông Cọ thuộc xã Chiềng La, tỉnh Sơn La. Nhiều diện tích lúa bị ngập, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân.

Ngập lụt sau mưa ở khu Tông Cọ sáng 6-8. Ảnh: CHỈNH KHOA

* Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, khoảng 21 giờ ngày 5-8, mưa lớn trên diện rộng khiến nước lũ từ các khe suối dâng cao, cuốn theo bùn đất tràn lên quốc lộ 6 qua các xã Muổi Nọi và Thuận Châu, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng tới một số khu dân cư dọc tuyến.

Ngay trong đêm 5-8, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân tránh mưa lũ. Ảnh: CÔNG AN TỈNH SƠN LA

Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã điều động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, sạt lở và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến an toàn.

Người dân ở xã Muổi Nọi được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm 5-8. Ảnh: UBND XÃ MUỔI NỌI

Công an các xã phối hợp chính quyền địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; khẩn trương hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời di chuyển tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-8, tình hình cơ bản được kiểm soát, công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời điểm khẩn cấp đã hoàn thành.

PHÚC HẬU - NGUYỄN HOÀNG