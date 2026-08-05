Xe biển vàng dưới 9 chỗ vẫn được đón khách trước sảnh E, Nhà ga T1, sân bay Nội Bài

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã áp dụng phương án phân luồng giao thông mới từ ngày 3-8. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, còn nhiều ý kiến chưa đồng tình. Cảng HKQT Nội Bài đã có điều chỉnh.

Bãi đỗ xe tại Cảng HKQT Nội Bài được tổ chức lại trật tự hơn. Ảnh: Hà ANH

Theo Cảng HKQT Nội Bài, việc triển khai phương án phân luồng giao thông mới nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ Thủ đô. Phương án được thực hiện với sự phối hợp của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài.

Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày triển khai, nhiều ý kiến cho rằng cách phân luồng này gây khó khăn cho hành khách do phải đi bộ xa hơn. Nhiều tài xế cũng phản ánh việc đón trả khách phức tạp hơn.

Ngày 5-8, trả lời phóng viên Báo SGGP về vấn đề này, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài cho biết, trước những ý kiến hành khách phản ánh, Cảng HKQT Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.

Cụ thể, xe dịch vụ (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại làn 3 - phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Khu vực chờ xe tại đây có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn và thuận lợi cho hành khách cùng hành lý.

Thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút.

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