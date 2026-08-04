TP Đồng Nai: Thu hồi đất để thực hiện dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên

Ngày 4-8, UBND phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án kéo dài tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Video: Khu vực ga Suối Tiên dự kiến là điểm đầu của Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành

UBND phường Biên Hòa ban hành 24 thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân có đất thuộc phạm vi dự án. Trong đó, diện tích đất thu hồi nhiều nhất là hơn 2.900m2, nhỏ nhất là hơn 40m2.

Tuyến Metro số 1 khởi hành từ ga Suối Tiên về ga Bến Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Cùng với việc ban hành thông báo, UBND phường Biên Hòa phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai và các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các bước thu hồi đất, kiểm kê hiện trạng đất, tài sản gắn liền với đất; đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sơ đồ dự kiến các tuyến đường sắt trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có chiều dài khoảng 43,5km, tốc độ thiết kế tối đa 120km/h, gồm 2 đoạn: đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai dài khoảng 7,1km và đoạn 2, từ Trung tâm hành chính TP Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài khoảng 36,4km. Dự án sẽ xây dựng các nhà ga, depot và các công trình trên tuyến. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 75.000 tỷ đồng được triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

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XUÂN TRUNG