Ngày đầu triển khai cấp Thẻ giao thông công cộng cho 4 nhóm ưu tiên

Ngày 4-8, tại Bến xe buýt Sài Gòn, người dân đã đến làm thủ tục đăng ký Thẻ giao thông công cộng ngay trong ngày đầu TPHCM triển khai tiếp nhận hồ sơ dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé.

Tại khu vực tiếp nhận, các khâu được thực hiện trật tự, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân.

Ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP, phần lớn người đến đăng ký là người cao tuổi và những người thường xuyên sử dụng xe buýt. Sau khi nhận số thứ tự, người dân được hướng dẫn điền tờ khai, đối chiếu giấy tờ, nhập dữ liệu, chụp ảnh trực tiếp và nhận giấy hẹn.

Người dân đăng ký thẻ giao thông công cộng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Là một trong những người đầu tiên hoàn tất thủ tục, ông Trần Thanh Lượng (52 tuổi, ngụ phường Tân Phú) cho biết, ông thường xuyên sử dụng xe buýt nên rất quan tâm đến việc đăng ký thẻ.

"Tôi thấy rất tiện vì không phải chuẩn bị ảnh thẻ từ nhà, đến đây được chụp luôn. Tôi chỉ điền tờ khai, chờ nhập dữ liệu, chụp ảnh rồi nhận giấy hẹn. Tất cả đều miễn phí", ông Lượng chia sẻ.

Chị Lê Thị Quế (ngụ phường Hạnh Thông) cho biết, đã sử dụng xe buýt khoảng 4-5 năm để đi làm. "Tôi thấy có thẻ riêng sẽ thuận tiện hơn vì không phải lấy căn cước công dân ra nhiều lần, đỡ lo thất lạc giấy tờ. Từ lúc vào đến khi nhận giấy hẹn chỉ khoảng 10-15 phút, các nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình", chị Quế cho biết.

Thẻ giao thông công cộng có thể sử dụng để xác thực trên 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình trợ giá và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), giúp hành khách thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.

Hành khách đi xe buýt điện tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 4-8, thành phố bắt đầu tiếp nhận đăng ký và phát hành Thẻ giao thông công cộng cho 4 nhóm đối tượng, gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi.

Người dân có thể đăng ký theo 3 hình thức, gồm trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn, trực tuyến trên ứng dụng MultiGo hoặc qua website buyttphcm.com.vn. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, thẻ sẽ được trả trong thời gian không quá 3 ngày làm việc tại Bến xe buýt Sài Gòn hoặc các điểm nhận thẻ ở Bến xe buýt quận 8, Bến xe buýt Chợ Lớn A và Bến xe buýt Tân Phú.

Trong thời gian chưa đăng ký thẻ, hành khách vẫn có thể sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VNeID hoặc thẻ ngân hàng để xác thực khi đi xe buýt theo quy định hiện hành.

QUỐC HÙNG