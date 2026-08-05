Đồng Nai: Kiểm tra 288 xe khách, phát hiện 136 trường hợp vi phạm

Chỉ trong 3 ngày đầu ra quân kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đồng Nai đã kiểm tra 288 phương tiện, lập 136 biên bản vi phạm.

Thực hiện đợt cao điểm từ ngày 1-8, lực lượng CSGT, Công an TP Đồng Nai, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, quốc lộ 13, quốc lộ 14 và ĐT.741.

Qua kiểm tra 288 phương tiện trong 3 ngày đầu, lực lượng chức năng phát hiện 136 trường hợp vi phạm. Trong đó, 20 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách; 16 trường hợp vi phạm tốc độ; 11 trường hợp chuyển hướng không đúng quy định; 7 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 4 trường hợp dừng, đỗ trên cao tốc; 3 trường hợp tránh, vượt không đúng quy định và 1 trường hợp vi phạm về giấy phép lái xe. Ngoài ra, CSGT lập biên bản 74 trường hợp với các lỗi vi phạm khác.

Lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xe khách. Ảnh: CSGT Đồng Nai cung cấp

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải rà soát phương tiện, bổ sung đầy đủ thiết bị thoát hiểm; chấn chỉnh thời gian làm việc, thời gian lái xe của tài xế, nhất là đối với những hành trình dài.

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PHÚ NGÂN