Cháy nhà trên phố Hàng Mã, Hà Nội

Khoảng 8 giờ 35 phút ngày 31-12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà kinh doanh giấy dán trên phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng chữa cháy kịp thời.

Theo ghi nhận, vào thời điểm trên, người dân phát hiện một đám khói trắng cùng mùi khét bốc lên ở khu vực tầng 3 của một căn nhà trên phố Hàng Mã và đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 và 8 đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng xe thang tới hiện trường. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường đã phong tỏa, điều tiết giao thông qua khu vực để công tác cứu hỏa thông suốt.

Khu nhà xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Do khu vực cháy là nơi kinh doanh các vật liệu dễ cháy và là nơi sinh sống của nhiều hộ dân nên các lực lượng cứu hỏa khẩn trương thực hiện các công tác tìm kiếm cứu hộ, phun giảm áp tránh cháy lây lan.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TIẾN CƯỜNG