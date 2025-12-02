Cháy quán cà phê, hàng chục người tháo chạy

Một quán cà phê tại phường Bình Tân (TPHCM) bốc cháy dữ dội khiến hàng chục khách và nhân viên tháo chạy. Vụ việc may mắn không có thương vong.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 2-12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một quán cà phê trên đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu từ nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực quầy pha chế. Do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội. Tại thời điểm xảy ra cháy, quán đang có lượng khách khá đông.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH khẩn trương chữa cháy

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng triển khai đội hình, dập lửa từ nhiều hướng, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lửa vẫn cháy âm ỉ, do đó lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn tàn lửa.

Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán, làm hư hỏng kết cấu trần nhà và tường.

Hiện, lực lượng công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG