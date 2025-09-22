Chế tác iPhone 17 Pro Max mạ vàng với kỷ lục trong 2 ngày

Một chiếc iPhone 17 Pro Max nguyên bản đã được “hóa thân” thành kiệt tác xa xỉ khi khoác lên mình lớp mạ vàng hồng 18K lấp lánh...

Chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng

Điều đặc biệt, đây không phải sản phẩm đến từ các thương hiệu ngoại quốc vốn quen thuộc trong giới xa xỉ, mà do chính bàn tay của nhà chế tác Việt Nam – Thắng Eric, sáng lập thương hiệu G’Ace International.

Để tạo nên tác phẩm iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới, nhà chế tác Thắng Eric cho biết, từng chi tiết của máy đều được phân tích và tái tạo một cách tỉ mỉ. Khung sườn và cụm viền camera bằng nhôm Series 7 nguyên bản được đội ngũ G’Ace International xử lý thủ công bằng công nghệ đánh bóng vi điểm, sau đó phủ hợp kim và mạ vàng hồng 18K (68,3%).

Điều đáng chú ý, toàn bộ quá trình chế tác chỉ hoàn tất trong 2 ngày liên tục – một kỷ lục hiếm có trong lĩnh vực chế tác điện thoại cao cấp. Thành quả là chiếc iPhone mạ vàng đầu tiên thế giới mang dấu ấn “Made in Vietnam”, mở màn cho bộ sưu tập “MONARCH” với số lượng giới hạn 199 chiếc toàn cầu.

Phone 17 Pro Max mạ vàng và Phone 17 Pro Max nguyên bản

Mặt lưng Ceramic Shield quen thuộc cũng được thay thế bằng thép không gỉ 304L, trải qua công đoạn cắt gọt chính xác, đánh bóng thủ công đến độ hoàn hảo trước khi phủ vàng. Các chi tiết nhỏ như viền camera, phím bấm hay logo Táo được gia công lại từ Titanium GR5 bằng công nghệ CNC, vừa bền bỉ, vừa đạt độ tinh xảo cao.

Khi cận cảnh, từng đường cắt, từng góc cạnh đều phản chiếu ánh sáng sắc sảo, biến chiếc điện thoại công nghệ thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản, sang trọng, đẳng cấp và giàu giá trị sưu tầm. Không dừng lại ở phiên bản vàng hồng, Nhà chế tác này còn biết sẽ tung ra thêm các tùy chọn nâng cấp như mạ vàng 24K, bạch kim hoặc đính kim cương ở viền camera, phím bấm, logo Táo. Với những khách hàng đặc biệt, thậm chí có thể chế tác riêng toàn bộ chi tiết bằng vàng khối 18K, biến mỗi sản phẩm thành một câu chuyện cá nhân hóa duy nhất.

Nhà chế tác Thắng Eric

Theo chia sẻ, đằng sau sản phẩm không chỉ là kỹ thuật, mà còn là niềm đam mê và tâm huyết của nhà chế tác. Ông Thắng Eric khẳng định: “Tôi không muốn vàng hay kim cương chỉ để phô trương, mà để nâng cao giá trị trải nghiệm. Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của chúng tôi không chỉ còn là một thiết bị, mà trở thành tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân.”.

Với gần 20 năm gắn bó trong nghề, Thắng Eric và đội ngũ đã tích lũy đủ kinh nghiệm để xử lý những bề mặt kim loại phức tạp, biến những chi tiết công nghệ khô cứng thành sản phẩm xa xỉ mang dấu ấn nghệ thuật.

Sự xuất hiện của phiên bản MONARCH không chỉ là minh chứng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo, mà còn là niềm tự hào: Việt Nam đã tạo nên chiếc iPhone mạ vàng đầu tiên trên thế giới. Đây là cột mốc quan trọng, đưa tên tuổi người Việt bước lên sân khấu quốc tế, nơi công nghệ và nghệ thuật hòa quyện để tạo ra những kiệt tác vượt thời gian.

KIM THANH