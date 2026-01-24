Samsung Galaxy A07 5G tối ưu trải nghiệm cùng AI

Đời sống công nghệ

Samsung Electronics vừa ra mắt Galaxy A07 5G, dòng sản phẩm Galaxy A series mới nhất sở hữu dung lượng pin ấn tượng.

Samsung Galaxy A07 5G với ba màu: Đen Bóng Đêm, Xanh Ngọc Bích và Tím Ngân Hà
Galaxy A07 5G được trang bị màn hình tràn viền 6,7 inch với tần số quét 120Hz, mang đến chuyển động mượt mà và thao tác liền mạch để người dùng có thể tận hưởng các nội dung giải trí yêu thích với trải nghiệm thị giác sống động. Người dùng có thể thoải mái xem phim, chương trình truyền hình và tận hưởng nội dung yêu thích cả ngày dài với dung lượng pin 6.000mAh.

Với cụm camera kép gồm camera góc rộng 50MP và camera đo chiều sâu 2MP cùng hệ thống xử lý hình ảnh tiên tiến tái tạo chi tiết sắc nét, cân bằng tốt giữa vùng sáng và vùng tối, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Với người dùng yêu thích selfie, camera trước 8MP ghi lại chi tiết tự nhiên với độ nhiễu tối thiểu, mang đến hình ảnh sắc nét và rõ ràng hơn…

Galaxy A07 5G đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các hoạt động ngoài trời nhờ chuẩn kháng bụi và nước IP54, mang đến khả năng bảo vệ thiết bị đáng tin cậy khi tiếp xúc với nước. Mặt trước sử dụng kính cường lực hai lớp, kết hợp mặt sau bằng Glass Fiber Reinfored Polymer để tăng độ bền vượt trội, hạn chế vỡ hay trầy xước trong quá trình sử dụng.

Trên Galaxy A07 5G mới, người dùng có thể trải nghiệm các tính năng AI bao gồm Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm, mang đến chuẩn mực trí tuệ nhân tạo mới cho điện thoại thông minh. Chỉ với một thao tác trên phím cạnh bên, người dùng có thể dễ dàng kích hoạt Gemini để hỗ trợ liền mạch các tác vụ phức tạp trên cả ứng dụng gốc của Galaxy lẫn ứng dụng bên thứ ba, đảm bảo trải nghiệm sử dụng liền mạch và mượt mà.

Người dùng Galaxy A07 5G cũng có thể hoàn toàn yên tâm nhờ các cải tiến mạnh mẽ về bảo mật và quyền riêng tư của Samsung. Galaxy A07 5G được trang bị chipset bảo mật hàng đầu song song với Samsung Knox Vault, giúp bảo vệ tối đa dữ liệu cá nhân nhạy cảm thông qua phần cứng chuyên dụng có khả năng chống xâm nhập.

Sản phẩm đã được mở bán với mức giá 4.390.000 đồng cho phiên bản 4GB/128GB, cùng ba tùy chọn màu sắc: Đen Bóng Đêm, Xanh Ngọc Bích và Tím Ngân Hà.

