HUAWEI Mate X7 mở bán tại Việt Nam giá gần 55 triệu đồng

Ngày 23-1, Nhóm Kinh doanh tiêu dùng Huawei đã công bố sự trở lại thị trường smartphone Việt Nam với HUAWEI Mate X7, mẫu điện thoại gập mới nhất với mức giá 54.990.000 đồng.

HUAWEI Mate X7 vừa sang trọng, vừa mang tính cá nhân hóa

Lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông, vẻ ngoài của HUAWEI Mate X7 tái hiện những kiệt tác truyền thống lâu đời, mang đến thiết kế bề mặt lưng giàu chiều sâu thị giác. Các tùy chọn màu Đỏ Tinh Vân và Đen Cổ Điển với chất liệu da nhân tạo giúp HUAWEI Mate X7 vừa sang trọng, vừa mang tính cá nhân hóa, đáp ứng đa dạng phong cách và nhu cầu của người dùng.

HUAWEI Mate X7 sở hữu thiết kế được tinh chỉnh toàn diện, nổi bật với cụm camera Time-Space Gate (Cánh cổng không - thời gian), kết hợp các đường cong và kỹ thuật cắt tinh thể ba chiều, tạo nên diện mạo hiện đại nhưng không làm mất đi dấu ấn cao cấp đặc trưng của dòng Mate Series.

Sản phẩm này với camera True-to-Colour thế hệ mới cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn tới 43% và tăng 96% lượng ánh sáng thu vào, giúp hạn chế hiện tượng sai lệch màu trong những điều kiện ánh sáng phức tạp – từ cảnh đêm đô thị đến không gian trong nhà nhiều nguồn sáng. Bên cạnh đó, camera Ultra Lighting HDR với cấu trúc quang học bốn thành phần và thấu kính siêu mỏng giúp hình ảnh sắc nét, cân bằng sáng tốt hơn trong nhiều kịch bản chụp khác nhau, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo độ mỏng tổng thể của thiết bị.

HUAWEI Mate X7 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài với độ bền cao. Màn hình ngoài sử dụng kính cường lực Kunlun Crystal Armour, tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bản lề với cấu trúc tay đòn, được chế tác từ thép siêu bền, kết hợp cùng cấu trúc bảo vệ ba lớp cho màn hình trong, giúp hạn chế tác động từ lực gập, va chạm và quá trình lão hóa theo thời gian. Khung giữa làm bằng nhôm tiêu chuẩn hàng không cùng Mặt lưng sợi composite cũng góp phần gia tăng độ cứng cáp mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ của thiết bị.

Thiết bị được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 5.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc nhanh không dây 50W, đáp ứng nhu cầu sử dụng với hiệu suất cao trong cả ngày dài. Hệ thống tản nhiệt SuperCool với buồng hơi (VC) siêu lớn và vật liệu Graphene dẫn nhiệt cao, với diện tích lên tới 3.550 mm², giúp HUAWEI Mate X7 duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý tác vụ nặng, từ đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung đến giải trí.

Cùng nhiều ưu đãi khác, HUAWEI Mate X7 sẽ được mở bán từ ngày 30-1-2026 với mức giá 54.990.000 đồng trên nhiều hệ thống bán lẻ cũng như online và từ ngày 23-1, khách hàng đã có thể đặt trước sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee.

KIM THANH