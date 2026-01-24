Máy chiếu Lifestudio tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ

Epson, thương hiệu máy chiếu hàng đầu thế giới, chính thức ra mắt dòng sản phẩm máy chiếu giải trí di động mới nhất tại thị trường Đông Nam Á với tên gọi Lifestudio.

Với máy chiếu Lifestudio, người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà mà không cần sắp xếp lại nội thất

Dòng máy chiếu này bao gồm hai phiên bản chủ đạo: Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) và Lifestudio Flex (EF-71, EF-72) với kiểu dáng tối giản và gọn nhẹ, mang đến trải nghiệm giải trí trên màn ảnh rộng dù ở nhà, văn phòng hay trên những hành trình di chuyển.

Với khối lượng chưa đầy 4kg, các mẫu máy chiếu Lifestudio Pop và Flex được thiết kế phù hợp cho việc di chuyển. Nếu dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6kg thì dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng. Người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc bất kỳ bề mặt nào mà không cần sắp xếp lại nội thất.

Vượt xa chức năng của một thiết bị giải trí thông thường, mẫu máy EF-72 là giải pháp tất cả trong một, vừa đóng vai trò máy chiếu màn hình lớn, vừa là đèn bàn tạo không gian ấm cúng, đồng thời là loa không dây chất lượng cao. Đặc biệt, mẫu EF-72 hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép thiết lập không gian giải trí ngay cả ở những nơi không có sẵn nguồn điện.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu rực rỡ, chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumens, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Để trải nghiệm nghe nhìn thêm trọn vẹn, Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động và bao phủ mọi ngóc ngách của căn phòng. Bên cạnh đó, việc tích hợp sẵn nền tảng Google TV trên dòng máy chiếu mới này còn giúp thế giới giải trí của người dùng Epson luôn sẵn sàng trong tầm tay.

Cả hai dòng Pop và Flex đều có khả năng tự động cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và màu sắc hình ảnh theo màu tường. Đặc biệt, tính năng tự động né vật cản sẽ tự điều chỉnh kích thước trình chiếu để tránh các vật cố định hoặc đồ vật treo tường, đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị trọn vẹn.

Dòng máy chiếu Epson Lifestudio Pop và Flex đã chính thức có mặt tại Việt Nam trên các cửa hàng thương mại điện tử Epson Official Store và đại lý ủy quyền Epson từ 23-1 với mức giá ưu đãi từ 16.850.000 đồng và tặng thêm voucher mua sắm lên tới 5.000.000 đồng tùy theo dòng máy.

BÌNH LÂM