Air Unlocked của Daikin Vietnam mở không gian sống lành mạnh

Lãnh đạo Daikin Vietnam cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ là dịp để Daikin giới thiệu những định hướng mới, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu trong việc không ngừng đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng không gian sống và trải nghiệm không khí cho người tiêu dùng Việt.

Qua đó, Daikin định hướng phát triển dựa trên tinh thần “cá nhân hóa” (Personalization) – tối ưu không khí và không gian theo từng cá nhân, giúp người dùng chủ động thiết kế trải nghiệm không khí lý tưởng cho từng bối cảnh sinh hoạt như lúc ngủ sâu, tập trung, thư giãn hay vận động.

Daikin giới thiệu các công nghệ lọc không khí tiên tiến

Với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, Daikin không ngừng cải tiến công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm không khí ngày càng toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt trong không gian sống hiện đại với hàng loạt sản phẩm mới.

Dựa trên tinh thần và thể hiện sự “cá nhân hóa” và phương châm “one-size-fits-all”, AIR CREATOR được giới thiệu như một hệ sinh thái sản phẩm mới, tập trung vào việc thiết kế và tối ưu trải nghiệm không khí phù hợp với từng cá nhân, thay vì một chuẩn chung cho tất cả.

Điểm nổi bật của AIR CREATOR là khả năng tích hợp nhiều thiết bị trong cùng một hệ sinh thái thông qua AIR CARD. Dựa trên nhận định mỗi người có một “chuẩn thoải mái” khác nhau, người dùng có thể lựa chọn các chế độ phù hợp với từng bối cảnh sinh hoạt, và hệ thống sẽ tự động đồng bộ hoạt động giữa điều hòa và máy lọc không khí để tạo ra môi trường tối ưu.

Các dòng sản phẩm thuộc hệ sinh thái AIR CREATOR gồm: AIR CREATOR AC sở hữu thiết kế tối giản siêu mỏng (185 mm), tích hợp công nghệ kiểm soát không khí tiên tiến với 3 mức điều khiển độ ẩm, đồng thời cho phép người dùng thiết lập ngân sách điện năng theo tháng, nhằm tối ưu thói quen sử dụng và hướng đến vận hành hiệu quả.

Máy lọc không khí tích hợp khuếch tán hương thơm AIR CREATOR AD

AIR CREATOR AD là máy lọc không khí tích hợp khuếch tán hương thơm. Sản phẩm hai trong một kết hợp máy lọc không khí và bộ khuếch tán hương thơm. Người dùng có thể lựa chọn tối đa 4 mùi hương và chuyển đổi linh hoạt theo nhu cầu. Sản phẩm có hai màu đen và trắng, phù hợp đa dạng phong cách nội thất. Còn AIR CREATOR AP tập trung vào hiệu quả thanh lọc cao nhờ công nghệ Double-Method, mang lại môi trường sống sạch và dễ chịu hơn.

Ứng dụng di động Daikin

Hãng này còn công bố ứng dụng di động Daikin. Theo đó hệ sinh thái AIR CREATOR được vận hành thông qua ứng dụng di động mới (tên ứng dụng sẽ được công bố sau), với giao diện trực quan, hỗ trợ widget điều khiển nhanh và góp phần thúc đẩy định hướng bền vững thông qua giảm sử dụng tài liệu giấy và gia tăng giá trị sản phẩm theo thời gian.

Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: “AIR CREATOR đánh dấu bước tiến mới của Daikin trong hành trình nâng cao chất lượng sống thông qua công nghệ không khí. Với AIR CREATOR, chúng tôi mang đến trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện: từ nhiệt độ, độ ẩm, độ tinh khiết của không khí đến luồng gió và mùi hương. Từ đó, mỗi người dùng có thể chủ động “mở khóa” không gian sống theo nhu cầu và cảm xúc của mình. Đây cũng là cách Daikin hiện thực hóa thông điệp “Không khí lý tưởng mọi không gian” một cách rõ ràng, thiết thực và dễ tiếp cận hơn cho người tiêu dùng Việt Nam”.

BÌNH LÂM