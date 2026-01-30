Trình làng bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G

Thương hiệu smartphone realme đã ra mắt bộ đôi realme 16 Pro và realme 16 5G tại thị trường Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của nhiếp ảnh di động với camera đa tiêu cự 200MP…

Sự xuất hiện ấn tượng của Đại sứ realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic

Sự kiện ra mắt realme 16 Pro và realme 16 5G có sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực công nghệ, các KOL cùng nhiều nghệ sĩ trẻ từ chương trình Tân Binh Toàn Năng như LAVM, SWAN… và đại sứ realme Việt Nam, ca sĩ Dương Domic.

Tâm điểm của sự kiện ra mắt lần này là sản phẩm realme 16 Pro, mẫu smartphone mang đến trải nghiệm flagship toàn diện hàng đầu phân khúc. Thiết bị được trang bị camera selfie 50MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung sắc nét và tự nhiên. Ở mặt sau, camera chính 200MP LumaColor sử dụng cảm biến Samsung HP5 1/1.56" cao cấp, kết hợp chống rung quang học Super OIS, cho khả năng tái tạo màu sắc và ổn định trong từng khung hình. Sản phẩm cũng mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh trọn vẹn hơn với camera góc rộng 1120, mở rộng không gian khung hình, lý tưởng cho ảnh phong cảnh, ảnh nhóm và những khoảnh khắc cần góc nhìn bao quát.

Về hiệu năng, realme 16 Pro bước vào đường đua với viên pin Titan dung lượng 7.000mAh, sạc siêu nhanh 80W, kết hợp công nghệ quản lý pin thông minh và sạc nhanh (Bypass Charging), đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ suốt ngày dài mà vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ. Màn hình AMOLED 1.5K với tần số quét lên đến 144Hz, độ sáng tối đa lên đến 6500 nit và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu mang đến trải nghiệm thị giác sống động, rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Còn realme 16 5G, mẫu smartphone được định vị là “Bậc Thầy Chân Dung AI”, với thiết kế thanh camera ngang chuẩn flagship lần đầu xuất hiện trong phân khúc, realme 16 5G không chỉ định hình diện mạo cao cấp mà còn kiến tạo sự cân bằng trong từng đường nét, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu cho nhu cầu sử dụng linh hoạt suốt cả ngày dài.

Điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm chính là Gương Selfie được xếp đặt tinh tế trên thanh camera phía sau, hỗ trợ căn chỉnh khung hình theo thời gian thực khi chụp bằng camera sau, mang đến trải nghiệm selfie trực quan, rõ nét và dẫn đầu xu hướng. Chỉ với động tác xoay máy lại, giơ tay “say hi”, người dùng đã có thể chụp ngay một bức ảnh selfie bằng camera sau siêu sắc nét với bố cục hoàn hảo như ý.

Về nhiếp ảnh, realme 16 5G nổi bật với hệ thống camera chân dung kép 50MP duy nhất trong phân khúc, kết hợp AI camera trước 50MP và AI camera sau Sony 50MP, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, màu da tự nhiên và chiều sâu ấn tượng. Công nghệ LumaColor mới cùng 20 chế độ phong cách chân dung cho phép người dùng dễ dàng cá nhân hóa hình ảnh theo từng bối cảnh.

Với realme 16 5G, với viên pin Titan dung lượng 7000mAh vẫn có thể song hành cùng thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế, với độ dày 8,1mm và trọng lượng chỉ 183g nhờ cấu trúc AirCraft tiên tiến: Tối ưu mật độ bố trí linh kiện bên trong, công nghệ pin mật độ năng lượng cao và quy trình xếp lớp tiên tiến. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh 60W, hỗ trợ sạc ngược và sạc nhánh đa dạng trong nhu cầu sử dụng thường ngày...

realme 16 Pro phiên bản 12GB/256GB được niêm yết với mức giá 14.490.000 đồng với hai tùy chọn màu sắc Tím Phong Lan và Xám Sỏi Đá. Còn realme 16 5G có hai tùy chọn màu sắc Trắng Bạch Nhạn và Đen Huyền Vân, được niêm yết với mức giá cho từng phiên bản dung lượng bộ nhớ như sau: Phiên bản 8GB/256GB giá 11.490.000 đồng và phiên bản 12GB/256GB giá 12.490.000 đồng… cùng nhiều chương trình ưu đãi khác.

BÌNH LÂM