Món quà “độc bản” được săn đón dịp Valentine

Ghi nhận tại Vertu Việt Nam, lượng khách hàng quan tâm đến các dòng máy chế tác riêng (bespoke) tăng mạnh dịp cận lễ.

Mỗi chiếc smartphone của Vertu là một “tác phẩm nghệ thuật” được chế tác thủ công tinh xảo

Thay vì những gam màu trung tính, nhiều doanh nhân yêu cầu chế tác các phiên bản da màu hồng, cam hoặc xanh để gửi gắm lời chúc may mắn dịp đầu năm. Bên cạnh việc khắc tên hay ngày kỷ niệm, nhiều khách hàng còn yêu cầu khắc các thông điệp mang tính cá nhân cao.

Lý giải cho sức hút này, bên cạnh yếu tố cá nhân hóa, các sản phẩm của Vertu còn ghi điểm nhờ quy trình chế tác thủ công đặc trưng. Các thiết bị được lắp ráp từ những vật liệu cao cấp, đảm bảo độ hoàn thiện và tính chính xác trong từng chi tiết nhỏ.

Điển hình cho triết lý này là sự xuất hiện của “tân binh” Vertu Agent Q. Đây được xem là bước tiếp cận khác biệt khi kết hợp giữa di sản chế tác thủ công và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thiết bị đóng vai trò như một người trợ lý đắc lực, hỗ trợ quản lý cuộc sống hiệu quả hơn trong năm mới.

Ở phân khúc hiệu năng cao, dòng Metavertu vẫn giữ vững vị thế là thiết bị tiên phong trong công nghệ bảo mật Web3. Sở hữu chip bảo mật chuyên dụng cùng khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai hệ điều hành, Metavertu tạo ra một vùng không gian riêng tư tuyệt đối. Đây là lựa chọn tối ưu cho những doanh nhân cần bảo vệ tài sản số, đáp ứng đúng tiêu chí tặng quà “thiết thực và an toàn”.

Nếu Metavertu ghi điểm với khả năng bảo mật thì Aster P gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển. Thiết kế nắp khay SIM mở kiểu cánh chim (Gull-wing) trứ danh và chất liệu da thuộc thủ công giúp Aster P trở thành lựa chọn ưu tiên dành cho những người có gu thẩm mỹ tinh tế hoặc đối tác hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật.

Bên cạnh điện thoại, Vertu Việt Nam cũng ghi nhận sức mua tăng trưởng ở nhóm các sản phẩm như đồng hồ thông minh, túi xách, ví da và phụ kiện cao cấp. Việc kết hợp một chiếc điện thoại Vertu cùng chiếc đồng hồ hoặc túi xách “ton-sur-ton” đang trở thành lựa chọn quà tặng trọn vẹn, giúp người dùng hoàn thiện phong cách doanh nhân sang trọng và đồng bộ.

Cũng theo đại diện Vertu Việt Nam, trong thời gian ngắn sắp tới, đơn vị sẽ chính thức khai trương thêm cửa hàng mới. Đây sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm trong hệ sinh thái Vertu, đồng thời mang đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cho khách hàng.

KIM THANH