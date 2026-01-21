Phiên bản Vertu Agent Q đặc biệt xuất hiện trong Private Showcase của Vertu Việt Nam

Vertu Việt Nam vừa tổ chức Private Showcase trong không gian flagship tại Đồng Khởi, TPHCM, một buổi gặp gỡ được thiết kế theo hình thức riêng tư và chọn lọc, chỉ dành cho năm khách mời đặc biệt đại diện cho những lĩnh vực khác nhau của đời sống đương đại.

Siêu mẫu Lan Khuê cùng Vertu Agent Q

Khác với các sự kiện ra mắt thông thường, Private Showcase của Vertu Việt Nam không hướng đến trình diễn quy mô lớn hay giới thiệu sản phẩm đại trà. Thay vào đó, thương hiệu lựa chọn giới hạn số lượng khách mời, tạo nên một không gian đối thoại kín, nơi mỗi cá nhân được tôn trọng như một phần của câu chuyện chung.

Năm khách mời của Private Showcase bao gồm: Đại sứ thương hiệu Vertu tại Việt Nam: Siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Hương Giang, doanh nhân Lê Đăng Khoa, CEO Huy Cận và doanh nhân Ly Nguyễn. Mỗi người đến từ một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chia sẻ những giá trị cốt lõi mà Vertu theo đuổi: bản lĩnh cá nhân, chiều sâu lựa chọn và sự tự chủ trong phong cách sống.

Tại sự kiện Private Showcase, các phiên bản Vertu Agent Q được giới thiệu trong bối cảnh trải nghiệm cá nhân hoá, không trình diễn thông số kỹ thuật, không đặt công nghệ làm trung tâm. Câu chuyện xoay quanh cách công nghệ có thể đứng sau con người, hỗ trợ sự riêng tư, bảo mật và quyền kiểm soát của người dùng trong đời sống hiện đại.

Ấn tượng đặc biệt với khách mời trong buổi gặp gỡ này là Vertu Agent Q phiên bản da cá sấu bạch tạng, phiên bản được chế tác với số lượng cực kỳ giới hạn và có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu dành riêng cho nhóm khách hàng đặc biệt, phản ánh rõ cách Vertu tiếp cận phân khúc xa xỉ ở mức độ cao nhất: cá nhân hóa sâu, chọn lọc và tôn vinh vị thế người sở hữu.

Không chỉ dừng lại ở vật liệu quý hiếm hay giá trị chế tác, Agent Q còn được Vertu định vị như một thiết bị công nghệ mang tính “hậu thuẫn”, nơi AI đóng vai trò hỗ trợ người dùng trong việc quản lý thông tin, tối ưu trải nghiệm và nâng cao mức độ bảo mật.

Theo đại diện Vertu Việt Nam, việc đưa các phiên bản Agent Q đặc biệt vào không gian Private Showcase không nhằm tạo hiệu ứng gây chú ý về giá trị, mà để khẳng định triết lý xuyên suốt của thương hiệu: mỗi chiếc Vertu không chỉ là một thiết bị công nghệ, mà là một tuyên ngôn cá nhân, nơi công nghệ, thủ công và giá trị sống được hòa quyện trong một trải nghiệm trọn vẹn.

“Private Showcase không phải để giới thiệu thêm một sản phẩm mới, mà để thể hiện cách Vertu hiện diện tại Việt Nam, kín đáo, chọn lọc và bền vững. Chúng tôi trân trọng những mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin cậy và sự thấu hiểu lẫn nhau”, ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam chia sẻ.

Thông qua sự kiện này, Vertu Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức, duy nhất của Vertu tại thị trường Việt Nam. Từ đó, thương hiệu mang đến trải nghiệm Vertu đúng nghĩa, được bảo chứng về nguồn gốc, dịch vụ và chuẩn mực toàn cầu. Và với Vertu, giá trị xa xỉ không nằm ở mức độ phô trương, mà ở chiều sâu của mối quan hệ và sự tinh tế trong từng chi tiết.

BÌNH LÂM