Lộ diện Oppo Find X9 Ultra

Những hình ảnh mới nhất cho thấy, Oppo Find X9 Ultra sở hữu thiết kế mặt lưng độc đáo, cụm camera “khủng” cùng cấu hình phần cứng vượt trội…

Những hình ảnh gần đây cho thấy Oppo Find X9 Ultra với thiết kế đầy sáng tạo

Theo các hình ảnh rò rỉ, Oppo Find X9 Ultra gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế mặt lưng khác biệt. Thiết bị xuất hiện với nhiều tùy chọn màu sắc, gồm đen truyền thống, đen phối bạc và đặc biệt là phiên bản màu cam nổi bật, mang đậm cá tính.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera kích thước cực lớn, chiếm gần như toàn bộ bề ngang và phần lớn diện tích mặt lưng. Với nhiều khả năng Oppo định vị Find X9 Ultra là chiếc smartphone của thời đại nhiếp ảnh di động.

Các thông tin khác cũng cho thấy, máy được cho là sở hữu cảm biến chính Sony LYT-901 độ phân giải lên tới 200MP, khẩu độ lớn f/1.5. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP sử dụng cảm biến Samsung JN5 và hệ thống hai camera tele ấn tượng: một ống kính 200MP hỗ trợ zoom quang 3x và một ống kính 50MP với khả năng zoom quang 10x. Nhờ đó, Oppo Find X9 Ultra có thể đạt mức zoom quang học tổng thể lên tới 13,2x - con số rất đáng chú ý trong phân khúc smartphone.

Về chất liệu, Oppo được cho là sẽ mang đến các lựa chọn từ kính nguyên khối quen thuộc cho tới sự kết hợp giữa kính, kim loại và da nhân tạo, hướng tới vẻ ngoài cao cấp, mạnh mẽ và khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

Không chỉ mạnh về camera, Oppo Find X9 Ultra còn sở hữu cấu hình cao cấp hàng đầu. Máy được trang bị màn hình AMOLED phẳng kích thước 6,82 inch, độ phân giải 2K cùng tần số quét 120Hz. Sức mạnh xử lý đến từ chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm, chạy trên nền tảng ColorOS 16 dựa trên Android 16. Đáng chú ý, Oppo còn trang bị cho flagship này viên pin dung lượng lên tới 7.300mAh, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng bền bỉ ngay cả với các tác vụ nặng.

Dù Oppo chưa xác nhận chính thức, nhưng với những gì đã lộ diện, hứa hẹn Find X9 Ultra sẽ trở thành một “đối thủ nặng ký” trong cuộc đua camera phone và flagship cao cấp trong năm 2026 cũng như thiết kế mới lạ ở mặt lưng của máy.

Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, sản phẩm vẫn gây bất ngờ với viên pin dung lượng 7.000mAh. Đây là con số kỷ lục trong giới flagship hiện nay và với công nghệ pin mới hiện nay của OPPO, khả năng người dùng sẽ thoải mái sử dụng từ 2 - 3 ngày với các tác vụ cơ bản. Hệ thống sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W cũng được trang bị để rút ngắn thời gian nạp năng lượng, đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

Theo nhiều thông tin dự kiến, OPPO Find X9 Ultra sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào Quý I/2026. Sau đó, phiên bản quốc tế sẽ nhanh chóng được giới thiệu đến người dùng toàn cầu.

KIM THANH