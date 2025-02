Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 giảm 9,2%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 ước giảm 9,2% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-1-2025 tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước

Sáng nay, 6-2, Tổng cục Thống kê cho biết, Tết Nguyên đán Ất Tỵ diễn ra trong tháng 1-2025 nên số ngày làm việc ít hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Do đó, IIP tháng 1 ước giảm 9,2% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện tăng 0,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%. Riêng ngành khai khoáng giảm 10,4%.

IIP tháng 1 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 47 địa phương và giảm ở 16 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Vẫn theo Tổng cục Thống kê, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là ô tô; tivi, phân hỗn hợp NPK, vải dệt từ sợi tự nhiên, sữa tươi, sữa bột, quần áo... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như than sạch, linh kiện điện thoại, xe máy, đường kính…

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-1-2025 tăng 0,2% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,3% so với thời điểm tháng trước và không đổi so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,2% và tăng 4,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 0,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải không đổi và tăng 1,1% so với cùng thời điểm năm trước.

ANH PHƯƠNG