"Chìa khóa" chinh phục khán giả

Trong những phản hồi tích cực dành cho Thiên đường máu (Mega GS sản xuất, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường), điều khiến khán giả chú ý ngoài cách kể chuyện kịch tính, còn là niềm tin được tạo dựng từ sự đồng hành giữa đơn vị sản xuất tư nhân và đơn vị nhà nước có chuyên môn sâu.

“Sự tham gia của Điện ảnh Công an nhân dân tạo nên sức nặng và điểm tựa vững chắc, giúp phim có sự chân thật, tính cảnh tỉnh cũng được đẩy lên mức độ cao nhất” là bình luận của một khán giả sau khi theo dõi bộ phim. Với sự tham vấn của Điện ảnh Công an nhân dân, Thiên đường máu mang đến cái nhìn trực diện, chân thực về vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới núp bóng “việc nhẹ lương cao”.

Lần đầu tiên, thế giới ngầm của các đường dây buôn người được tái hiện có hệ thống, bài bản trên màn ảnh rộng, từ cách vận hành đến những thủ đoạn tinh vi. Sự thật trần trụi ấy được đặt trong một cấu trúc phim cân bằng giữa hành động, tâm lý và tình cảm gia đình, vừa tạo sức hấp dẫn, vừa nâng cao tính cảnh tỉnh xã hội. Bộ phim hiện đạt doanh thu ấn tượng, hơn 110 tỷ đồng.

Dù không phải dự án đồng sản xuất theo mô hình hợp tác công - tư thường thấy như trường hợp gần nhất của Mưa đỏ hay Tử chiến trên không, nhưng cái bắt tay giữa Mega GS và Điện ảnh Công an nhân dân đã mở ra một hướng hợp tác linh hoạt hơn: cùng chia sẻ, đóng góp chuyên môn để nâng chất kịch bản và tính chân thực cho tác phẩm.

Thực tế, ở những đề tài khó như hiện thực xã hội, lịch sử hay chính luận… việc mời các đơn vị chuyên môn tham gia từ sớm đã và đang trở thành xu hướng. Trên truyền hình, các phim như Sinh tử, Hành trình công lý hay gần đây là Lằn ranh cho thấy hiệu quả rõ rệt khi có sự đồng hành của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong suốt quá trình từ phát triển kịch bản, quay phim đến hậu kỳ.

Qua những tác phẩm trên, có thể thấy việc các cơ quan chuyên môn tham gia ngay từ khâu kịch bản không chỉ là “bảo chứng” về tính chân thật cho câu chuyện, còn tạo nền tảng nghiệp vụ vững chắc - điều phim Việt lâu nay còn thiếu. Trong bối cảnh kịch bản vẫn là điểm yếu cố hữu của điện ảnh trong nước, đây có thể xem là “chìa khóa” mở ra hướng đi mới để phim Việt tiệm cận đời sống và chinh phục niềm tin khán giả.

