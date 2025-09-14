Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Bảo vật quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình (có niên đại từ thế kỷ VIII đến thế kỷ IX) được người dân tình cờ phát hiện trong quá trình làm nương rẫy tại khu vực thôn Thanh Kiết, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây) từ năm 1945 cùng với 4 pho tượng đá khác. Năm 1996, tượng Avalokitesvara được người dân đem chôn trong vườn nhà.

Bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến năm 2001, người dân ở thôn Hồng Chính, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây) trong quá trình đào móng xây trụ cổng đã phát hiện pho tượng này và bàn giao lại cho bảo tàng địa phương.

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn màu xám đen, chiều cao 61cm, trọng lượng 13kg.

Hiện vật đã bị gãy mất một phần từ dưới cổ chân, một phần lớn cánh tay bên phải. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn phản ánh đầy đủ đặc điểm cơ bản. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là tư liệu lịch sử quý hiếm, không chỉ là sản phẩm phản ánh quá trình giao lưu văn hóa mà còn phản ánh thành tựu văn hóa - lịch sử của cư dân Chăm Pa trong quá trình lao động và sáng tạo không ngừng.

Buổi công bố Bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân đến tìm hiểu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là hiện vật tiêu biểu cho quá trình phát triển mang tính chất chuyển biến từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ VII - VIII sang giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình văn hóa Chăm Pa là phong cách nghệ thuật Trà Kiệu (thế kỷ IX). Đồng thời phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Trung Bộ nói riêng, diện mạo lịch sử văn hóa Chăm Pa nói chung.

Tin liên quan Công bố đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia

ĐOÀN KIÊN