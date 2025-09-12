Công bố đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia

Sáng 12-9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết bộ đàn đá Đắk Sơn được phát hiện ngẫu nhiên trong lòng đất khi người dân đào hố trồng tiêu, ở độ sâu từ 50 đến 90 cm, vào năm 2014 tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông trước đây).

Đàn đá Đắk Sơn gồm 16 thanh, trong đó có 11 thanh nguyên vẹn, 5 thanh bị gãy đôi hoặc gãy ba, nhưng vẫn có thể gắn, chắp nguyên dạng và đủ điều kiện để nghiên cứu loại hình về kỹ thuật chế tác.

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn

Theo đó, chiều dài trung bình của các thanh 57,6cm, chiều rộng trung bình 12,4cm, dày trung bình các thanh 3cm, trọng lượng trung bình 3,94kg, tần số âm thanh dao động lớn, thấp nhất 191,9Hz, lớn nhất 4.500Hz.

Bộ sưu tập đàn đá Đắk Sơn có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, có nguồn gốc bản địa, được sản xuất tại chỗ trên vùng đất Tây nguyên thời tiền sử

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Hang C3-C4 thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô (tỉnh Đắk Nông cũ).

Đây là một phần của hệ thống hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, có cấu trúc địa chất độc đáo và giá trị nghiên cứu cao, hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Chư B'luk khoảng 600.000-200.000 năm trước.

Ngoài ra, lễ hội Tăm Blang M’prang Bon (lễ cúng rào bon trồng cây) của người M’nông cũng được Bộ VH- TT- DL xếp vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

ĐOÀN KIÊN