Chiều 1-10, giá vàng miếng SJC 138,4 triệu đồng/lượng

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 1-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 136,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 135,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới tăng, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 1-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 3.891,4 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng nay.
Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 124 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10,5-12 triệu đồng/lượng so với mức 11-12,1 triệu đồng/lượng vào sáng nay.