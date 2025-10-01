Chiều 1-10, giá vàng miếng SJC 138,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng, tiến sát 3.900 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước chiều nay 1-10 cũng tăng theo. Tuy nhiên, do tăng nhẹ hơn giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới được thu hẹp so với sáng nay.

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 1-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 136,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 135,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 1,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tăng, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 1-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 3.891,4 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng nay.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 124 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10,5-12 triệu đồng/lượng so với mức 11-12,1 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

NHUNG NGUYỄN