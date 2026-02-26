Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg, yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học trên phạm vi cả nước.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM

Ngày 26-2, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg, yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học trên phạm vi cả nước.

Chỉ thị đánh giá, thời gian qua, việc triển khai lộ trình phối trộn đã tạo chuyển biến bước đầu, góp phần thay thế dần nhiên liệu hóa thạch, cải thiện môi trường và hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp – công nghiệp trong nước.

Tuy vậy, kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Sản lượng tiêu thụ còn thấp. Thị trường phát triển thiếu đồng đều. Ở một số nơi, tâm lý e ngại của người tiêu dùng chưa được tháo gỡ do thiếu thông tin chính thống, rõ ràng. Hệ thống phân phối vận hành chưa hiệu quả, trong khi cơ chế thuế, phí và chính sách hỗ trợ chưa đủ sức tạo cú hích.

Trên cơ sở đó, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương lồng ghép mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học vào chiến lược, quy hoạch; đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm lộ trình phối trộn.

Bộ Công thương được giao chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai lộ trình; bảo đảm nguồn cung xăng sinh học ổn định; quản lý đầu tư các dự án sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp phát triển hạ tầng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, pha chế, phối trộn và kinh doanh. Đồng thời, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cấp công nghệ, thiết bị sản xuất E100, B100 và nhiên liệu sinh học thế hệ mới.

Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế thuế, phí phù hợp để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Các địa phương chủ động tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng pha chế, tồn trữ; định kỳ trước ngày 10-12 hằng năm báo cáo Bộ Công thương để tổng hợp. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và kết quả thực hiện...

Trước đó, Bộ Công thương thông tin, theo lộ trình từ ngày 1-6-2026, thị trường sẽ chuyển sang các loại xăng sinh học, thay cho xăng khoáng như hiện nay. Xăng E10 đã được thí điểm từ tháng 8-2025 tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tạo bước chuẩn bị cho giai đoạn triển khai đồng loạt.

Mới đây, chia sẻ với Báo SGGP, đại diện các doanh nghiệp đầu mối cho biết đã chủ động chuẩn bị hạ tầng và nguồn cung xăng sinh học.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã rà soát, nâng cấp hệ thống kho, bồn bể và thiết bị phối trộn, bảo đảm nguồn hàng và chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời đào tạo nhân sự vận hành, tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ lợi ích của xăng sinh học.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) – đơn vị thành viên Petrovietnam – đẩy mạnh triển khai đồng bộ E10 trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp hiện vận hành 12 cơ sở pha chế xăng sinh học trên cả nước, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội bộ mà còn có thể gia công cho các đầu mối khác. Về nguồn ethanol, PVOIL duy trì liên kết với các nhà máy trong nước, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu; phần còn lại nhập khẩu từ Mỹ, Brazil, Thái Lan, bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất.

