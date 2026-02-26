Kinh tế

Chiều ngày Vía Thần Tài: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước chiều nay, 26-2 (mùng 10 tháng Giêng) giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Như vậy, người mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong buổi sáng đến chiều nay đã lỗ khoảng 4 triệu đồng/lượng nếu bán ra.

Khách hàng mua vàng Thần Tài tại Công ty PNJ ngày 26-2. Ảnh: HẠNH NHUNG
Khách hàng mua vàng Thần Tài tại Công ty PNJ ngày 26-2. Ảnh: HẠNH NHUNG

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, niêm yết ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ niêm yết giá vàng nhẫn 9999 sáng nay, ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn giữ đà tăng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 26-2 (giờ Việt Nam) ở mức 5.179,6 USD/ounce, tăng gần 17 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 163,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 19,6 - 20,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong buổi sáng đến chiều nay đã lỗ khoảng 4 triệu đồng/lượng nếu bán ra, do giá thu mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh giảm tương ứng 181 triệu đồng/lượng và 180,5 triệu đồng/lượng.

Chưa kể, với các sản phẩm vàng Thần Tài, người mua còn chịu thêm khoản lỗ từ phí gia công, khoảng 120.000 đồng/sản phẩm.

