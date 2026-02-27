Ngày vía Thần Tài: Sản phẩm vàng giá trị nhỏ "cháy hàng"

Sáng 26-2 (ngày vía Thần Tài), dù trời mưa nhưng lượng khách đến các cửa hàng vàng bạc vẫn khá đông. Năm nay, các doanh nghiệp cho phép mua số lượng vàng nhiều hơn ngày thường. Cụ thể, SJC bán tối đa 3 lượng vàng miếng SJC/người/ngày và 3 chỉ vàng nhẫn 9999, vàng miếng Thần Tài/người/ngày. Các doanh nghiệp khác như PNJ, Doji, SBJ không giới hạn số lượng mua vàng Thần Tài và vàng nhẫn 9999. Các sản phẩm vàng giá trị nhỏ như 1 phân, 3 phân, 5 phân và 1 chỉ nhanh chóng “cháy hàng”.

Đại diện PNJ cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị từ sớm lượng lớn vàng Thần Tài và các sản phẩm vàng 9999, nên không giới hạn số lượng mua trong ngày. Không chỉ vàng, nhiều doanh nghiệp như Ancarat, SBJ, Phú Quý cũng tung ra hàng chục ngàn sản phẩm bạc phục vụ vào dịp này, trong bối cảnh người dân chuyển sang mua bạc tích trữ và lấy hên nhờ giá “mềm” hơn. Đáng chú ý, 2.000 sản phẩm vàng Tứ linh loại 1 phân bán trực tuyến trên ứng dụng Ngân hàng BIDV và VietinBank đã hết sạch chỉ sau vài phút mở bán.

Khác hàng mua vàng Thần Tài tại Công ty PNJ TPHCM ngày 26-2. ẢNH: MINH HUY

Diễn biến giá vàng trong nước ngày vía Thần Tài khá bất ngờ so với những năm trước. Mở phiên giao dịch, giá vàng giảm nhẹ. Đến cuối ngày, giá vàng tiếp tục giảm sâu. Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn 9999 đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng mua vào và 184 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,8 triệu đồng/lượng mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với thị trường vàng, lượng khách mua sắm các mặt hàng cho dịp vía Thần Tài ở một số chợ truyền thống giảm so với mọi năm. Tại các chợ truyền thống như Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây), Vườn Chuối (phường Bàn Cờ), Hòa Hưng (phường Hòa Hưng)…, không khí mua bán trầm lắng hơn, người dân chủ yếu sắm lễ tượng trưng. Ngược lại, sức mua tại kênh hiện đại sôi động hơn, mức giá tốt, nhiều khuyến mãi.

