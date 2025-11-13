Chiều 13-11, giá vàng nhẫn 9999 vọt lên 154,3 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng trong nước chiều 13-11 tiếp tục tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Vào khoảng 15 giờ 50 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 151,3 triệu đồng/lượng mua vào và 154,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay cũng được Công ty SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra so với chiều qua, báo giá ở mức 152 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra so với chiều qua, giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 15 giờ 55 phút ngày 13-11 (giờ Việt Nam) lên 4.237,1 USD/ounce, tăng 51 USD so với sáng nay.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 134,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 20,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18-19,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 18,4-20,6.

