Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1,8 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán ra so với chiều qua, báo giá ở mức 151,3 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào và 153,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng /lượng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 12-11 tăng lên 4.194,3 USD/ounce, tăng 68,5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 25 phút ngày 13-11 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.186,6 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 133,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,4-20,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong phiên ngày 12-11 có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce sau đó “hạ nhiệt” và đứng ở mức 4.186,6 USD/ounce trên thị trường châu Á sáng nay. Nguyên nhân khiến giá kim loại quý tăng mạnh trở lại do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để mở cửa Chính phủ trở lại...

Giới đầu tư kỳ vọng rằng khi Chính phủ Mỹ nối lại hoạt động bình thường, các số liệu kinh tế bị hoãn sẽ được công bố, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 63% FED hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

NHUNG NGUYỄN