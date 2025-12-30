Kinh tế

Chiều nay 30-12, giá vàng tăng nhẹ

Giá vàng trong nước chiều 30-12 thu hẹp đà giảm so với sáng nay.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 151,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng tăng nhẹ. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 155,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 150,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, hiện giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường chiều nay đang cao hơn giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30-12 (giờ Việt Nam) lên 4.370 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 11,9 – 16,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty SJC Vàng miếng SJC Báo giá Tập đoàn Phú Quý Kitco Giá vàng Thị trường vàng

