Sáng nay, giá vàng lao dốc

Giá vàng trong nước sáng nay 30-12 tiếp tục giảm mạnh theo đà sụt giảm sâu của giá vàng thế giới. Nếu mua vàng ở thời điểm giá cao, thì hiện nay người mua đã lỗ 7,5-8 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với mức đỉnh 159,7 triệu đồng/lượng thiết lập cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm 5,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng từ thứ Bảy tuần trước hiện lỗ khoảng 7,5 triệu đồng/lượng, do giá mua – bán được các doanh nghiệp nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng rơi thẳng đứng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 151,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra,

Công ty SJC cũng giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng đã giảm 5 triệu đồng/lượng so với đỉnh được lập hôm qua ở mức 159,7 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng nhẫn 9999 vào chiều qua, hiện người mua đã lỗ 8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30-12 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.354,8 USD/ounce. Trước đó, giá vàng thế giới đã lập đỉnh ở mức 4.550 USD/ounce, tức giảm hơn 200 USD so với đỉnh.

Giá vàng thế giới lao dốc được giới phân tích nhận định chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá kim loại quý này liên tục đạt mức cao kỷ lục thời gian qua.

NHUNG NGUYỄN