Chiếu sáng đèn LED để giảm phát thải, tiết kiệm điện

Theo ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam, việc chuyển từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang hệ thống đèn LED có thể tiết kiệm 80% điện năng, tương đương với việc cắt giảm hàng trăm tấn CO 2 và tiết kiệm 6,3 triệu VND cho mỗi tấn CO 2 được cắt giảm. Ví dụ, khu dân cư có thể giảm thiểu 276 tấn CO 2 , tiết kiệm 1.732 tỷ VND. Không những thế, chuyển đổi từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang các hệ thống chiếu sáng thông minh, không chỉ những doanh nghiệp lớn mà những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã có thể đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đồng hành cùng các đơn vị đã đạt trung hòa carbon như Signify sẽ tạo lợi thế cạnh tranh hơn giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu phát thải đến phạm vi bao gồm tất cả các phát thải gián tiếp khác xảy ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ông Guido van Rooy, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp Hà Lan cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chúng tôi sẽ tích cực tạo điều kiện cho nỗ lực này bằng cách cung cấp nền tảng để trao đổi kiến thức, các sáng kiến hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược. Bằng cách tận dụng các nguồn lực này, các doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam có thể cùng nhau điều chỉnh các chiến lược và hành động của họ để phù hợp với thị trường Việt Nam. Nỗ lực phối hợp này không chỉ thể hiện sự cống hiến của chúng tôi đối với trách nhiệm môi trường mà còn thúc đẩy mối quan hệ bền chặt và cùng có lợi giữa hai quốc gia.

Sự kiện mang đến trải nghiệm thực tế với 6 trạm triển lãm ánh sáng giới thiệu những sáng kiến chiếu sáng từ Signify trong hành trình tiên phong chuyển bước xanh, bao gồm: chiếu sáng văn phòng thông minh; công nghệ mô phỏng ánh sáng tự nhiên; chiếu sáng mỹ thuật và nâng cao mỹ quan công cộng; chiếu sáng đường phố; chiếu sáng dành cho công nghiệp; chiếu sáng thông minh dành cho nhà ở.