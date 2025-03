Chính phủ bảo lưu quan điểm áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và điều hòa nhiệt độ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu giải trình

Về thuế suất và mức thuế, ông Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, nước giải khát có đường là mặt hàng mới được đề xuất bổ sung vào đối tượng chịu thuế, việc quy định thuế suất ở mức hợp lý là để từng bước hạn chế việc sử dụng các sản phẩm có hàm lượng đường cao, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất các loại nước giải khát có hàm lượng đường thấp.

“Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đề nghị cân nhắc phương án lùi thời điểm áp thuế đối với sản phẩm này khoảng 1-2 năm so với thời hạn dự kiến trong dự thảo Luật hoặc áp dụng theo lộ trình. Phương án này vẫn bảo đảm thực hiện được mục tiêu chính sách song có linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh”, ông Phan Văn Mãi nêu quan điểm.

Cơ quan thẩm tra cũng đồng ý với cơ quan soạn thảo, theo đó quy định thuế suất 10% đối với mặt hàng này nhằm khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nước giải khát có hàm lượng đường thấp, cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Sau thời gian thực hiện sẽ tổng kết và nghiên cứu đề xuất phù hợp thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.

Quang cảnh phiên họp chiều 10-3

Đối với xe ô tô pick-up chở hàng, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, theo quy định hiện hành, chính sách thuế TTĐB đối với dòng xe này đã được ưu đãi hơn nhiều so với các loại xe ô tô khác. Tuy nhiên, đây là loại xe có niên hạn sử dụng 25 năm, nếu áp dụng mức thuế TTĐB như dự thảo Luật có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị tiếp thu ý kiến ĐBQH, cân nhắc phương án lùi thời điểm áp thuế 1-2 năm so với thời hạn dự kiến trong dự thảo Luật hoặc áp dụng theo lộ trình để doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Vẫn theo ông Phan Văn Mãi, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần có quan điểm rõ ràng về việc cho phép hay không cho phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới để quy định trong dự thảo Luật.

“Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội đã quy định về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính xin bỏ nội dung điều 12 dự thảo Luật. Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như dự thảo Luật để bảo đảm xác lập căn cứ pháp lý đầy đủ để có thể triển khai thực hiện trong trường hợp đặc biệt sản phẩm thuốc lá mới được phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh”, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính giải trình.

Góp ý hoàn thiện dự luật, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu lại kiến nghị không đưa mặt hàng xăng vào diện chịu thuế TTĐB. “Nội dung này không thấy tiếp thu, cũng chưa giải trình thuyết phục”, bà nói. Tương tự, theo bà, điều hòa cũng là mặt hàng thiết yếu, không nên đánh thuế TTĐB, nếu vẫn giữ thì phải giải trình rõ.

Đồng quan điểm với bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói, xăng là đầu vào quan trọng của nền kinh tế và cũng đã chịu thuế bảo vệ môi trường; còn điều hòa cũng đã là mặt hàng rất cần thiết, phổ biến của hầu hết các gia đình, không nên đánh thuế TTĐB.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu lại kiến nghị không đưa mặt hàng xăng và điều hòa vào diện chịu thuế TTĐB

“Sửa đổi để tạo điều kiện cho phát triển chứ không tạo thêm nút thắt; phải làm chặt chẽ, thận trọng để trình Quốc hội quyết định cho chính xác”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc nhở.

Đại biểu dự phiên họp chiều 10-3

Phát biểu giải trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Chính phủ sẽ xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ để tạo điều kiện cho việc áp thuế TTĐB dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với 2 mặt hàng là xăng và điều hòa nhiệt độ, ông Cao Anh Tuấn bảo lưu quan điểm vẫn đánh thuế TTĐB.

“Ngay cả điều hòa công nghệ mới vẫn sử dụng môi chất lạnh, vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường; nhiều nước có quy định để hạn chế sử dụng mặt hàng này. Như Thụy Sỹ, xin được giấy phép sử dụng điều hòa cũng không đơn giản. Với xăng, chúng ta đã áp dụng thuế TTĐB từ năm 1995, đang thực hiện ổn định”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nói.

