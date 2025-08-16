Chờ đổi thay tích cực ở mùa bóng mới

V -League 2025-2026 sẽ khai mạc cuối tuần này, đánh dấu một giai đoạn mới của bóng đá Việt Nam sau khi sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay ở mùa giải này, làng bóng đỉnh cao đón 3 cái tên mới: Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND và sự trở lại của thương hiệu Công an TPHCM. Đây có thể là bước khởi đầu cho những thay đổi sâu rộng hơn, khi nhiều địa phương mới đang hướng tới việc đầu tư mạnh cho bóng đá chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu thay đổi đã xuất hiện từ trận Siêu Cúp quốc gia giữa CAHN và Nam Định cuối tuần trước. Đó là lần thứ 3 liên tiếp trận cầu khai mùa không có sự hiện diện của Hà Nội - đội đang giữ kỷ lục với 6 lần vô địch quốc gia và góp mặt 7 trong số 10 trận siêu cúp tính từ năm 2022. Đội bóng Hà Nội vẫn duy trì vị thế ở nhóm đầu, nhưng quyền lực đã bị san sẻ.

Trong 5 mùa giải gần nhất, Hà Nội chỉ đăng quang 1 lần, tương phản với 5 chức vô địch trong 10 mùa trước đó. Trong 5 năm qua, V-League có thêm 3 nhà vô địch khác nhau. Đây là con số chưa từng xảy ra nếu tính theo mỗi chu kỳ 5 năm.

Bên cạnh đó, các chức vô địch của Thể Công Viettel (năm 2020), CAHN (năm 2023) hay Nam Định (năm 2024, 2025) đều là sự trở lại mạnh mẽ của những đội bóng có truyền thống trong quá khứ, là kết quả xứng đáng của quá trình đầu tư bài bản ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay.

Điều này sẽ là động lực thúc đẩy quá trình đầu tư của xã hội vào bóng đá, nhất là với một số địa phương sau sáp nhập đã thay đổi về tiềm lực kinh tế cũng như phát sinh nhu cầu thưởng thức các trận cầu của dân cư.

Sự đa dạng trong cuộc đua vô địch làm cho tính cạnh tranh của V-League đang tăng cao, đồng nghĩa gia tăng hấp dẫn để hút khán giả đến với sân cỏ nội địa.

Thống kê cho thấy, dù có sụt giảm so với giai đoạn trước Covid-19 nhưng lượng khán giả bình quân của V-League vẫn cao nhất Đông Nam Á, vượt qua Thai-League, Indonesia Liga hay Malaysia Super League. Việc có thêm nhiều đội bóng tham vọng, nhiều trận cầu “đinh” hay các trận “derby địa phương” chính là các “thỏi nam châm” để người hâm mộ muốn xem bóng đá nội.

Ảnh minh họa

Mùa giải 2025-2026 vì thế được kỳ vọng mang tính chất bản lề, thúc đẩy V-League tiến nhanh đến mục tiêu trở thành giải vô địch hàng đầu Đông Nam Á và tăng số đội bóng có chất lượng khi đại diện Việt Nam thi đấu ở giải khu vực, châu lục thuộc hệ thống CLB.

Đã có hơn 50% số đội dự giải năm nay tuyên bố sẽ hướng đến chức vô địch, trong khi những “tân binh” vừa thăng hạng như Ninh Bình, PVF-CAND cũng đều tăng cường lực lượng, không chịu lép vế trước các tên tuổi giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, kỳ vọng hơn cả đối với V-League 2025-2026 là thu hẹp khoảng cách và tạo sự cân bằng giữa bóng đá từng vùng trong cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch quốc gia, các địa phương từ Đà Nẵng trở vào chỉ còn 4 đại diện chơi ở hạng cao nhất, trong đó có 2 đội thuộc TPHCM.

Trong khi đó, đây đã là mùa thứ 4 liên tiếp mà bóng đá Đồng bằng sông Cửu Long vắng bóng ở V-League. Nếu sự mất cân đối này không thay đổi, về lâu dài, một khu vực rộng lớn, đông dân, thị trường sản xuất - tiêu dùng mạnh, từng có truyền thống bóng đá mà không thể tiếp cận được nhiều các trận đấu đỉnh cao, chắc chắn ảnh hưởng đến phong trào, mất dần người quan tâm đến bóng đá và hệ lụy của nó là toàn bộ hệ thống đào tạo sẽ ngưng hoạt động vì kém đầu vào lẫn đầu ra.

Hy vọng cuộc đua vô địch và sự trỗi dậy của những tên tuổi cũ sẽ là chất xúc tác, là nguồn cảm hứng cho nhiều địa phương mới sau sáp nhập có thêm quyết tâm đầu tư, tư duy sáng tạo để tìm cách thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển bóng đá địa phương. Càng nhiều CLB chuyên nghiệp, chắc chắn đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ được hưởng lợi.

ĐĂNG LINH