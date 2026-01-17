Chợ rơm mùa giáp tết

Sau mỗi mùa lúa, khi ruộng đồng chỉ còn trơ gốc rạ và nhịp sản xuất chùng lại, bên cống đập Ba Lai (xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) lại hình thành một không gian lao động đặc thù – phiên chợ rơm Ba Lai, nơi phụ phẩm sau thu hoạch trở thành sinh kế và điểm tựa cho người chăn nuôi những ngày giáp tết.

Chợ không họp theo ngày cố định, chỉ hình thành khi vụ lúa thu đông vừa thu hoạch xong. Chợ sôi động nhất vào những ngày giáp tết, lúc người chăn nuôi tất bật lo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò qua mùa khô.

Từ tờ mờ sáng, trên dòng kênh Ba Lai, ghe bầu chở đầy rơm từ An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh… nối đuôi nhau cập bến. Tiếng máy nổ xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, những cuộn rơm vàng óng được chuyền tay, xếp thành bãi dài ven sông. Nhịp bốc dỡ diễn ra khẩn trương nhưng thuần thục, như một guồng quay quen thuộc đã vận hành suốt nhiều năm qua.

Mỗi cuộn rơm có giá dao động 20.000 - 50.000 đồng tùy thời điểm. Ảnh: TÍN HUY

Ở đây, rơm không còn là thứ phụ phẩm bị bỏ đi mà sau mỗi cuộn rơm chính là một món hàng hoá “hái” ra tiền, là nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò vào những mùa hạn mặn hay dùng để phủ cho vườn cây…. Không khí nơi đây tạo nên một bức tranh mộc mạc trong nhịp sống hằng ngày của miền Tây mỗi độ xuân về.

>> Những hình ảnh ghi lại không khí sôi động của phiên chợ rơm:

Nhiều ghe chở rơm tập kết trên dòng sông Ba Lai chờ thương lái, bà con nông dân có nhu cầu đến mua. Ảnh: HUY TRẦN

Rơm được quấn thành từng cuộn, được bà con dự trữ để làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: HUY TRẦN

Không chỉ làm thức ăn cho gia súc, rơm còn được dùng để phủ trong vườn cây. Ảnh: HUY TRẦN

Điểm tập kết rơm tại chợ rơm Ba Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: HUY TRẦN

TÍN HUY