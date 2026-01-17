Chợ rơm mùa giáp tết

Chợ không họp theo ngày cố định, chỉ hình thành khi vụ lúa thu đông vừa thu hoạch xong. Chợ sôi động nhất vào những ngày giáp tết, lúc người chăn nuôi tất bật lo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò qua mùa khô.
Từ tờ mờ sáng, trên dòng kênh Ba Lai, ghe bầu chở đầy rơm từ An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh… nối đuôi nhau cập bến. Tiếng máy nổ xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, những cuộn rơm vàng óng được chuyền tay, xếp thành bãi dài ven sông. Nhịp bốc dỡ diễn ra khẩn trương nhưng thuần thục, như một guồng quay quen thuộc đã vận hành suốt nhiều năm qua.
Ở đây, rơm không còn là thứ phụ phẩm bị bỏ đi mà sau mỗi cuộn rơm chính là một món hàng hoá “hái” ra tiền, là nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò vào những mùa hạn mặn hay dùng để phủ cho vườn cây…. Không khí nơi đây tạo nên một bức tranh mộc mạc trong nhịp sống hằng ngày của miền Tây mỗi độ xuân về.
>> Những hình ảnh ghi lại không khí sôi động của phiên chợ rơm: