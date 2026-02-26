Vùng 5 Hải quân: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân

Sáng 26-2, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026) với sự tham gia của các cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên quân y của Vùng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên quân y

Hiện nay, toàn Vùng 5 Hải quân có 11 bác sĩ, trong đó có 4 bác sĩ chuyên khoa I; cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới khang trang, nhiều thiết bị y tế hiện đại được trang bị và phát huy hiệu quả.

Qua đó đã nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân trên địa bàn; góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Y, bác sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng mong muốn các cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên quân y tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực, cố gắng, tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ trang bị kỹ thuật, triển khai ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật y học mới, hiện đại.

Bên cạnh đó, luôn tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy chế, quy định, quy trình khám, chữa bệnh của ngành, của đơn vị; giữ trọn y đức - vững vàng y thuật - nâng tầm y lý - vượt qua nghịch cảnh - tất cả vì sức khỏe bộ đội và nhân dân.

