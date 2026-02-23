Cà Mau: Gần 37 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Ngày 23-2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá và cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình trên địa bàn.

Ngư dân có tàu cá chiều dài từ 15m trở lên sẽ được nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình

Theo dự kiến, tỉnh hỗ trợ 100% chi phí nâng cấp thiết bị VMS đối với tàu đã lắp đặt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và thiết bị có thể nâng cấp, mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/thiết bị/tàu. Trường hợp thiết bị không thể nâng cấp theo quy định, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí thay thế, mức không quá 12 triệu đồng/thiết bị/tàu. Đồng thời, hỗ trợ 100% cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá theo hợp đồng đã ký kết.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp kinh tế của tỉnh. Đối tượng hỗ trợ là tổ chức, cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, đăng ký tại Cà Mau và được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Tổng kinh phí hỗ trợ của chính sách (đến ngày 31-12-2028) gần 37 tỷ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chính sách nhằm giúp ngư dân duy trì thiết bị hoạt động ổn định, kết nối liên tục với hệ thống giám sát; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” EC, thúc đẩy phát triển bền vững nghề khai thác hải sản.

TẤN THÁI