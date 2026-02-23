Cần Thơ phát động “Tết trồng cây”, Đồng Tháp rộn ràng thăm đồng đầu năm

Ngày 23-2, Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” gắn với hoạt động thăm đồng đầu năm; trong khi tại Đồng Tháp, nông dân hối hả xuống ruộng chăm sóc lúa Đông Xuân, tập trung quản lý dịch hại và nguồn nước ngay sau tết.

Ngày 23-2 (nhằm mùng 7-1), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” và hoạt động “Thăm đồng đầu năm” tại xã Tân Hòa.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Tham dự có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, các sở ngành và người dân địa phương.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng tham gia trồng cây tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết, nhiều năm qua Cần Thơ xác định trồng cây, bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, môi trường chịu nhiều áp lực, việc trồng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp”, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trồng cây trên tuyến đường 926B

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trồng cây cùng các lực lượng

Ông Trần Chí Hùng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây; mỗi người trồng thêm một cây xanh, mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư xây dựng thêm một mảng xanh, để TP Cần Thơ ngày càng xanh, đẹp và đáng sống.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đến tận ruộng lúa thăm đồng đầu năm

Trao tặng quà cho nông dân tiêu biểu tại buổi thăm đồng đầu năm

Cùng ngày, tại Đồng Tháp, nông dân rộn ràng ra đồng chăm sóc vụ lúa Đông Xuân 2025-2026. Do lịch xuống giống không đồng loạt, khoảng 120.000ha lúa đang giai đoạn làm đòng - trổ nên công tác quản lý dịch hại phức tạp hơn; ghi nhận khoảng 3.200ha lúa nhiễm rầy nâu, hơn 1.500ha nhiễm muỗi hành và khoảng 600ha bị đạo ôn…

Theo ông Trần Thanh Đa (xã Vĩnh Hựu), thời điểm tết trùng giai đoạn đẻ nhánh rộ, làm đòng - giai đoạn nhạy cảm quyết định năng suất, nên nông dân phải bám sát đồng ruộng, quản lý dịch hại và nguồn nước ngay từ đầu năm.

Ông Võ Lê Chuẩn (ấp Kênh Dưới, xã Tân Điền) cho biết 5 công lúa Đài Thơm 8 của gia đình đang chuẩn bị trổ; những ngày tết vẫn tranh thủ thăm đồng, kiểm tra nguồn nước và kỳ vọng vụ mùa thuận lợi, giá lúa ổn định.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 3.200 ha lúa nhiễm rầy nâu

Tại xã Vĩnh Hựu - khu vực trọng điểm hạn mặn, địa phương thành lập tổ vận hành cống thủy lợi, trực 24/7 để bảo vệ nguồn nước ngọt. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không chủ quan, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Vụ Đông Xuân 2025-2026, tỉnh đã xuống giống 225.500ha; hơn 43.800ha thu hoạch sớm đạt năng suất bình quân 7,2 tấn/ha, tăng gần 300kg/ha so với cùng kỳ năm trước. Việc xuống đồng sau tết thể hiện tinh thần chủ động, thích ứng điều kiện mới, hướng tới vụ mùa thắng lợi.

TUẤN QUANG - NGỌC PHÚC