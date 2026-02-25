Cụm đảo Hòn Khoai là cực tăng trưởng mới của Cà Mau

Chiều 25-2, tại Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X

Theo quy hoạch được điều chỉnh, tỉnh Cà Mau xác định 2 trung tâm: đô thị Cà Mau là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; là hạt nhân, động lực tăng trưởng của tiểu vùng trung tâm. Đô thị Bạc Liêu là trung tâm văn hóa - nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng; là hạt nhân, động lực tăng trưởng của tiểu vùng Đông Bắc.

Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đang được xây dựng

Tỉnh Cà Mau cũng xác định 3 cực tăng trưởng mới gồm: Năm Căn (khu kinh tế Năm Căn, đô thị Năm Căn), cụm đảo Hòn Khoai (Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai), đô thị Phước Long.

Riêng đối với cực tăng trưởng cụm đảo Hòn Khoai được xác định là cửa ngõ cảng biển, gắn với cảng tổng hợp lưỡng dụng - trung tâm logistics - năng lượng tái tạo - du lịch biển đảo - dịch vụ hậu cần nghề cá, kết nối chặt chẽ với 2 đảo còn lại của tỉnh (Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc) và chuỗi khu công nghiệp - khu dịch vụ của tỉnh Cà Mau; gắn kết với đô thị Đất Mũi phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; là trung tâm hậu cần - dịch vụ - logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là tuyến phòng thủ chủ lực cực Nam của Tổ quốc.

