Khởi công 3 dự án hơn 1.238 tỷ đồng phục vụ APEC 2027

Sáng 27-2, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm: nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn.

Cả 3 dự án phải hoàn thành trước ngày 30-6-2027, đây là mốc thời gian mang tính bắt buộc, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết các dự án được khởi công hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ bảo đảm các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn tạo nền tảng lâu dài để phát triển bền vững đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, yêu cầu tiến độ rất cao, trong khi một số thủ tục liên quan vẫn phải tiếp tục hoàn thiện song song với quá trình thi công. Do đó, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và kỷ luật nghiêm ngặt của cả hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, điều phối chặt chẽ theo tiến độ ngày/tuần/tháng, kiểm soát đầy đủ các điều kiện pháp lý; tăng cường kiểm tra hiện trường; kịp thời tổng hợp, tham mưu xử lý ngay các vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng dự án; bảo đảm hoàn thành sớm so với mốc thời gian 30-6-2027 để có thời gian vận hành thử nghiệm, khắc phục phát sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các nhà đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, vượt tiến độ đã cam kết, không để phát sinh chậm trễ.

Ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc Tổng Công ty BIWASE, chủ đầu tư 3 dự án, cho biết: 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.238 tỷ đồng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIWASE trong việc đầu tư đồng bộ hệ thống nước sạch và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng kỹ thuật, mà là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc trong thời gian tới.

Khu xử lý rác Bãi Bổn có quy mô 15ha, công suất 250 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 382 tỷ đồng. Nhà máy điện rác Bãi Bổn có quy mô khoảng 10ha, công suất 200-300 tấn/ngày, công suất phát điện 4MW, tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Nhà máy nước hồ Cửa Cạn công suất 49.500m³/ngày đêm, tổng vốn đầu tư khoảng 556 tỷ đồng.

NAM KHÔI