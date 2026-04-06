Chồng nguy kịch, vợ con cùng nhập viện

Ông Phạm Văn Hiển (sinh năm 1961, trú thôn 3 Quang Thọ, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột lao động trong gia đình, nhưng vừa bị ngã đa chấn thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, vợ ông là bà Nguyễn Thị Duyên (1964) cùng con trai Phạm Văn Thắng (1989) cũng bị bệnh nặng phải nhập viện, gia đình lâm vào cảnh khó khăn chồng chất.

Ông Phạm Văn Hiển đang điều trị tại bệnh viện

Chị Phạm Thị Thế (1992, con gái của ông Hiển, bà Duyên) cho biết, ông Hiển bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên không được nhanh nhẹn như người bình thường. Nhiều năm nay, ngoài đi cày thuê đất ruộng, ông Hiển còn đi bốc vác, ai thuê gì đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Ngày 13-1 vừa qua, ông không may bị trượt chân ngã tại nhà dẫn tới đa chấn thương nặng. Trong nhà không có tiền, gia đình phải bán gấp một con bò được 21 triệu đồng và vay mượn thêm hơn 24 triệu đồng để đưa ông đi cấp cứu, điều trị.

Còn bà Duyên bị bệnh tim, hen suyễn mạn tính từ lâu, người gầy rộc, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng và hàng tháng có hơn 10 ngày đi bệnh viện điều trị. Người con trai Phạm Văn Thắng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, nhiều bệnh nền.

Gần đây, bệnh của Thắng diễn biến nặng, phải thường xuyên vào bệnh viện ở Vũ Quang và bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh điều trị, thuốc men. Việc điều trị của hai ông bà và con trai sẽ kéo dài, rất tốn kém, nhưng hiện nay gia đình không còn tiền, gần như suy kiệt, chưa biết xoay xở ra sao.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-08.

DƯƠNG QUANG