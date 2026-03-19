Mòn mỏi tìm người thân cho bệnh nhân vô danh

Suốt 2 tuần qua, các y bác sĩ và hộ lý tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tận tình chăm sóc cho một bệnh nhân đặc biệt như chính người nhà. Đó là một nam bệnh nhân khoảng 30 tuổi, không rõ tên tuổi, địa chỉ hay quê quán (ảnh).

Trước đó, rạng sáng ngày 6-3, người dân phát hiện anh bị tai nạn giao thông, nằm gục trên đường tại góc ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cơ thể anh biến dạng vì cả tay chân đều gãy. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, ê kíp trực cấp cứu không giấu được thương tâm khi thương tích của bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng: sốc đa chấn thương, sốc mất máu, vỡ ruột, vỡ lách, vỡ gan, tổn thương thận, toác thành bụng, xuất huyết não, tụ máu dưới màng cứng, dập phổi, gãy xương sườn, xương ức, xương cánh tay, gãy chân…. BS CKII Võ Thúy Vân, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, chia sẻ, vì không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay manh mối nào đi kèm, nên anh được ghi nhận là bệnh nhân vô danh.

Do tình trạng nguy kịch và hôn mê sâu, bệnh nhân được áp dụng hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu để níu giữ tính mạng, chi phí điều trị hiện lên đến 260 triệu đồng. Bệnh viện đã phối hợp UBND phường Bến Thành, Công an phường Bến Thành tiến hành xác minh, tìm kiếm thân nhân nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Trước tình cảnh thương tâm trên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 mong mỏi cộng đồng và bạn đọc Báo SGGP chung tay hỗ trợ người bệnh vô danh vượt qua thời điểm nguy kịch này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-05.

GIAO LINH