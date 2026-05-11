Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Mong giúp đỡ gia đình có bé gái bị bại não

SGGP

Trong căn phòng trọ nhỏ tại hẻm Cầu Đúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), gia đình anh Lý Thanh Điền (sinh năm 1984) gồm 7 thành viên hàng ngày chật vật xoay xở với cuộc sống đầy khó khăn.

Em Lý Thị Mộng Dung

Anh Điền quê ở Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ), lên Đà Lạt làm thuê đủ các nghề được gần 30 năm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên 4 con nhỏ của anh (từ 8 tuổi đến 11 tuổi) theo học lớp tình thương tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp tư thục La San Đà Lạt.

Đáng thương nhất là người con lớn Lý Thị Mộng Dung (15 tuổi) bị bại não nằm một chỗ nhiều năm, vì vậy vợ anh chủ yếu ở nhà chăm sóc con bị bệnh.

Trong điều kiện ngặt nghèo, anh Điền làm đủ nghề, ai thuê gì làm đó, bấp bênh bữa được bữa không để lo sinh hoạt cho cả gia đình và chi phí thuốc men cho con. Hiện 7 người trong gia đình anh sinh hoạt trong phòng trọ ọp ẹp, diện tích chỉ hơn 10m² với giá 2 triệu đồng/tháng, dùng làm chỗ nghỉ ngơi, thiếu thốn đủ bề...

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-13.

ĐOÀN KIÊN

