Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Thêm 12 triệu đồng giúp người cha mắc bệnh hiểm nghèo

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung vừa phối hợp Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm, trao 12 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ lần 2 (lần 1 đã trao 25 triệu đồng) cho anh Lê Văn Toán, sinh năm 1975, trú tại phường An Cựu, TP Huế.

Đại diện Báo SGGP trao tiền cho anh Lê Văn Toán
Đại diện Báo SGGP trao tiền cho anh Lê Văn Toán

Anh Toán là nhân vật trong bài “Cha mắc bệnh hiểm nghèo, lo 2 con nhỏ bơ vơ” đăng trên Báo SGGP ngày 30-1.

Nhận số tiền hỗ trợ, anh Lê Văn Toán chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc.

Anh cho biết, sau khi Báo SGGP trao tiền hỗ trợ lần 1 vào ngày 13-2, anh đã đóng viện phí để Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật, hàn khớp bàn chân phải nhằm giảm bớt những cơn đau nhức, ổn định vòm bàn chân.

Số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ lần này sẽ được dùng vào việc mua thuốc men điều trị bệnh và đóng tiền học cho 2 con trai của anh (con lớn học lớp 7, con nhỏ học lớp 5).

VĂN THẮNG

