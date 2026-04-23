Cha mất, nam sinh lớp 12 nguy cơ nghỉ học

Chỉ còn ít tháng nữa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Biện Văn Bảo (17 tuổi, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, bất ngờ rơi vào biến cố lớn nhất cuộc đời, khi cha em (là ông Biện Văn Nam, 44 tuổi), lao động chính duy nhất trong gia đình, qua đời do tai nạn giao thông.

Sự ra đi đột ngột của cha không chỉ để lại nỗi đau tinh thần quá lớn mà còn đẩy Bảo vào hoàn cảnh vô cùng chông chênh. Mẹ em đã bỏ đi khi em mới 8 tuổi, suốt nhiều năm qua, cha là người duy nhất bươn chải nuôi em và chăm sóc ông bà già yếu. Giờ đây, căn nhà nhỏ chỉ còn lại Bảo, ông bà nội ngoài 70 tuổi và 1 cháu nhỏ gần 3 tuổi bệnh tật, con chị gái Bảo (ảnh). Cháu bé không may thiếu một quả thận bẩm sinh, thường xuyên đau ốm, mẹ cháu đã bỏ đi khi cháu còn đỏ hỏn.

Không chỉ mất đi trụ cột, gia đình Bảo còn đang gánh khoản nợ ngân hàng 80 triệu đồng chưa thể trả, cuộc sống rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Bảo là học sinh khá, hiền lành, luôn nuôi ước mơ được vào trường quân sự. Thế nhưng, trước áp lực mưu sinh và trách nhiệm gia đình, nguy cơ em phải dừng việc học trước ngưỡng cửa kỳ thi là rất lớn. Một sự sẻ chia kịp thời lúc này không chỉ giúp Bảo vượt qua biến cố, mà còn là động lực để em thực hiện ước mơ của mình.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-11.

PHƯỚC QUÝ