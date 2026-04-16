Xót thương 2 bé thơ bạo bệnh

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 ở tổ 1, khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), vợ chồng anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương (40 tuổi) và chị Phạm Hoàng Ái (39 tuổi) đang trong cơn ngặt nghèo khi cùng lúc chạy chữa cho 2 con thơ dại đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Con trai lớn của chị là cháu Nguyễn Minh Thiện (7 tuổi) vốn sinh ra khỏe mạnh, nhưng trở bệnh chỉ sau một cơn sốt kèm co giật vào tháng 2-2022. Sau cơn sốt, cháu biếng ăn, ít ngủ và thường xuyên quấy khóc, cáu gắt, la hét về đêm. Khi gia đình đưa con đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc rối loạn hành vi tăng động và rối loạn lan tỏa sự phát triển.

Chị Phạm Hoàng Ái chăm sóc 2 con thơ dại đều mắc bệnh hiểm nghèo

Suốt nhiều năm điều trị, bệnh tình cháu vẫn chưa thuyên giảm. Trong khi đó, con trai út là Nguyễn Chí Thiện (2 tuổi) lại mắc bệnh tim bẩm sinh, với lỗ thông liên thất lớn và hở van ba lá. Do thể trạng quá yếu, cháu phải điều trị kéo dài, chờ đủ sức khỏe mới có thể phẫu thuật.

Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Ái đã vay mượn gần 90 triệu đồng, đưa con điều trị nhiều năm tại bệnh viện và các trung tâm can thiệp tâm lý. Tiền bạc cạn kiệt, nợ nần chồng chất, trong khi hành trình chữa bệnh cho hai con vẫn còn rất dài, gia đình chưa biết xoay xở ra sao. “Do chi phí điều trị các con kéo dài, vợ chồng tôi đã vay mượn khắp nơi, giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho các con”, chị Ái nghẹn ngào.

