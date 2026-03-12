Nữ sinh lớp 5 gồng mình chăm hai em mắc bệnh hiếm

Giữa vùng đất đầy nắng gió của Quảng Trị, có một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), khi gia đình em đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo và cuộc sống thiếu thốn.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong thôn 1 (xã Vĩnh Linh), nỗi đau dường như chưa lúc nào nguôi ngoai. Hai em trai của Ngọc (mới 4 và 6 tuổi), không may mắc bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh (Epidermolysis Bullosa – EB) – một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng khắc nghiệt.

Với căn bệnh này, chỉ cần một va chạm rất nhẹ, một cử động nhỏ, thậm chí sự thay đổi của thời tiết cũng có thể khiến làn da các em phồng rộp, lở loét, rỉ máu.

Những vết thương đau đớn xuất hiện khắp cơ thể khiến hai em phải chịu đựng những cơn đau kéo dài mỗi ngày. Đến nay, y học vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này. Việc chăm sóc chủ yếu là thay băng, vệ sinh vết thương, sử dụng thuốc sát trùng và chế độ dinh dưỡng phù hợp để giảm bớt đau đớn cho các em.

Sau mỗi buổi học, Ngọc lại phụ mẹ chăm sóc hai em trai. Ảnh: Quảng Trị Online

Gia đình vốn đã nghèo khó lại càng thêm chật vật. Nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình phụ thuộc vào gánh bánh bột lọc nhỏ của mẹ nơi góc chợ. Thế nhưng, mỗi khi con lên cơn đau hoặc vết thương trở nặng, người mẹ lại phải nghỉ bán để ở nhà chăm sóc con.

Cuộc sống vì thế ngày càng túng thiếu. Những bữa cơm trong nhà nhiều khi chỉ tạm bợ qua ngày, trong khi chi phí bông băng, thuốc sát trùng và các vật dụng chăm sóc vết thương cho hai bé lại vô cùng tốn kém.

Giữa hoàn cảnh đầy khó khăn ấy, cô bé Hoàng Minh Ngọc (11 tuổi) vẫn kiên cường như một mầm xanh nhỏ bé giữa giông bão cuộc đời. Sau mỗi buổi học, Ngọc lại phụ mẹ chăm sóc hai em trai. Ngọc cẩn thận thay băng, lau rửa từng vết thương rỉ máu trên cơ thể các em bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Dù cuộc sống khắc nghiệt, Ngọc vẫn luôn cố gắng học tập chăm chỉ. Em tin rằng con chữ sẽ giúp mình thay đổi tương lai, giúp mẹ bớt vất vả và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các em.

Thế nhưng, nghị lực của một cô bé 11 tuổi, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể chống chọi lâu dài với gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị kéo dài.

Hiện nay, gia đình em Hoàng Minh Ngọc đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ chi phí thuốc men, bông băng đặc trị cho hai bé; cải thiện điều kiện dinh dưỡng và sinh hoạt; đồng thời tiếp sức để Ngọc được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và tương lai.

Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù nhỏ bé, cũng là một tia hy vọng giúp xoa dịu nỗi đau đang giày vò những đứa trẻ bất hạnh, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua nghịch cảnh. Sự quan tâm của cộng đồng chính là nguồn động viên lớn lao để những “mầm xanh” ấy có thể tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình em Hoàng Minh Ngọc – thôn 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; hoặc liên hệ Trường Tiểu học Kim Đồng – xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin hỗ trợ của gia đình: • Chị Nguyễn Thị Thương Huyền (mẹ của Ngọc), SĐT: 0838 679 827 • Tài khoản nhận hỗ trợ: Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thương Huyền Số tài khoản: 3906 2054 01003, Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Vĩnh Linh, Quảng Trị • Cô Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, SĐT: 0944 496 686).

VŨ TRỌNG QUÂN