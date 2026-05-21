Bà ngoại gần 80 tuổi “gồng gánh” 2 cháu nhỏ mồ côi

Ở tuổi gần 80, khi nhiều người đã được an hưởng tuổi già bên con cháu, bà Nguyễn Thị Lâm (phường Tam Long, TPHCM) vẫn ngày ngày gồng gánh chăm sóc 2 cháu ngoại thơ dại sau biến cố quá lớn của gia đình. Con gái bà, chị Nguyễn Thị Châu Nương (41 tuổi), vừa qua đời sau thời gian ngắn phát hiện mắc ung thư dạ dày. Sự ra đi đột ngột của chị để lại 2 con còn quá nhỏ: bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ vừa tròn 1 tuổi.

Tuổi cao, sức yếu, nhiều năm nay bà Lâm phải chống chọi với bệnh đau khớp, việc đi lại vô cùng khó khăn và phải dùng thuốc thường xuyên. Thế nhưng, vượt lên những cơn đau tuổi già, bà vẫn cố gắng thay con gái chăm sóc hai cháu nhỏ. Những ngày qua, căn nhà nhỏ thêm chật vật giữa tiếng khóc trẻ thơ cùng nỗi lo thường trực về tiền sữa, tã, thuốc men và từng bữa ăn hàng ngày...

Bà Nguyễn Thị Lâm gần 80 tuổi phải gồng gánh chăm lo 2 cháu ngoại mồ côi. Ảnh: TRÚC GIANG

Hiện mọi gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên vai chị Nguyễn Thị Trúc Duyên (45 tuổi), dì ruột của hai cháu nhỏ. Là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, thu nhập của chị Duyên vô cùng bấp bênh, không đủ để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng mẹ già cùng 2 đứa trẻ. Mất mẹ khi chưa kịp lớn khôn, tương lai của hai cháu bé giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Gia đình rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia của mọi người để bà ngoại già yếu có thêm điều kiện chăm sóc 2 cháu, giúp các cháu có cơ hội được lớn lên trong yêu thương, vượt qua mất mát quá sớm của cuộc đời.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-14.

NHƯ ANH