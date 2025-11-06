Chủ tịch HĐND TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Thái

Chiều 6-11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 7-11-2025 đến đồng chí Nguyễn Văn Thái (đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 27) tại nhà riêng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Cùng dự và chúc mừng có các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa.

Đồng chí Võ Văn Minh đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1928, quê quán TP Huế), nguyên Cục trưởng Cục Tài vụ - Tổng Cục Hậu cần.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Thái trong thời gian công tác và cả khi đã nghỉ hưu.

Chủ tịch HĐND TPHCM chúc đồng chí Nguyễn Văn Thái sống vui, sống khỏe bên con cháu, gia đình; tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu nhằm xây dựng địa phương, TPHCM ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dù tuổi đã cao, đồng chí Nguyễn Văn Thái vẫn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương; thường xuyên góp ý với Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và thành phố, các vấn đề về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và đã có một số kết quả.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thăm hỏi, trò chuyện với đảng viên Nguyễn Văn Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Thái chia sẻ với đoàn về cuộc sống, quá trình công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

17 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Thái tham gia giành chính quyền ở làng, huyện, tỉnh. 19 tuổi vào quân đội đến khi về hưu (năm 1989); tích cực tham gia đầy đủ mọi hoạt động trong các đoàn thể chính trị - xã hội - truyền thống: Sau đó, đồng chí tham gia công tác tại Cục Tài vụ, Bộ Tư lệnh 559, Cục Kế toán Tài vụ (Tổng Cục Xây dựng Kinh tế), Binh đoàn 12... Tháng 10-1981 - 1-1987: Bí thư Đảng ủy Cục, Đại tá Cục trưởng Cục Tài vụ Tổng Cục Hậu cần. Tháng 2-1987 - 10-1989: Nghỉ chờ hưu. Từ Tháng 11-1989, đồng chí nghỉ hưu về sinh hoạt Đảng tại phường 2 (quận Tân Bình trước đây). Tham gia công tác tại địa phương, là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

CẨM TUYẾT