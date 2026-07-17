Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Chăm lo người có công là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn.

Sáng 17-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đại biểu dự buổi họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ); Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; cùng 167 đại biểu người có công tiêu biểu.

Đau đáu đưa đồng đội về với gia đình

Xúc động khi đại diện người có công tiêu biểu dự buổi họp mặt, ông Trần Hồi Sinh, thương binh hạng 4/4, từng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ mà hào hùng vẫn nguyên vẹn.

“Có những người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, có người trở về mang trên mình những vết thương không bao giờ lành, nhiều gia đình đã phải chịu đựng mất mát không gì bù đắp được”, ông Sinh bùi ngùi.

Ông Trần Hồi Sinh, thương binh hạng 4/4, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điều khiến ông xúc động còn có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta luôn được Đảng, Nhà nước và TPHCM gìn giữ, phát huy bằng những việc làm thiết thực.

May mắn khi vẫn còn sống để chứng kiến ngày đất nước hòa bình, nhưng người thương binh Lê Quang Trình với vết thương trên đầu luôn trăn trở về đồng đội mình vẫn còn nằm lại nơi chiến trường. “Ước mong lớn nhất của tôi là tìm lại hài cốt của các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, trong đó có con trai tôi”, ông Trình bùi ngùi nói.

Chia sẻ cùng các đại biểu dự buổi họp mặt, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định: Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử; tập trung đầu tư tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công; đồng thời quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Mỗi phần mộ được xác định danh tính, mỗi liệt sĩ được trở về với đúng tên tuổi của mình không chỉ làm vơi đi nỗi đau của thân nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, đồng chí Võ Văn Minh xúc động.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, mỗi đại biểu tham dự buổi họp mặt là những minh chứng sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến; là những tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối trân trọng, học tập và noi theo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công

Thay mặt cho lãnh đạo Thành phố, đồng chí Võ Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời trân trọng biểu dương 167 đại biểu người có công tiêu biểu của Thành phố.

"Các đồng chí không chỉ là niềm tự hào của TPHCM mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của con người Việt Nam; là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo”, đồng chí Võ Văn Minh bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí chia sẻ, lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh. Biết bao người con ưu tú đã ngã xuống trên chiến trường; biết bao người trở về mang theo thương tật suốt cuộc đời; biết bao người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Sự hy sinh ấy là nền tảng của độc lập, tự do, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi thử thách và vững bước trên con đường phát triển.

"Tại TPHCM, truyền thống yêu nước, cách mạng và nghĩa tình luôn được bồi đắp từ những hy sinh cao cả ấy. Chính vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là bổn phận đạo lý và là tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố", đồng chí Võ Văn Minh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng hoa tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, Thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa, việc làm tự giác, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi công trình tri ân được hoàn thành, mỗi nghĩa cử sẻ chia được thực hiện đều là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, một thành phố hiện đại không chỉ được khẳng định bằng quy mô kinh tế, những công trình mới hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bởi cách thành phố trân trọng quá khứ, chăm lo những người đã hy sinh vì Tổ quốc và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng hoa tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TPHCM luôn là Thành phố của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của lòng biết ơn”, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định.

Với tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công. Thành phố cũng nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người có công và gia đình chính sách.

Đặc biệt, Thành phố sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thành phố mong muốn quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng Thành phố trên chặng đường phát triển mới.

Những người đồng đội xúc động gặp lại nhau trong buổi họp mặt, sáng 17-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THÁI PHƯƠNG