Thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận

Ngày 17-7, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận”.

Dự và chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Cùng dự còn có lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Các đồng chí dự và chủ trì tọa đàm. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu khai mạc, đề dẫn tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và không gian truyền thông số đa phương tiện, đang làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Không gian mạng đã trở thành một "mặt trận quan trọng" trong đời sống chính trị - tinh thần của nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Dư luận xã hội ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường mạng với tốc độ lan truyền nhanh chóng.

“Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới toàn diện, từ việc khắc phục tư duy kinh nghiệm, lối mòn, phương thức phản ứng thụ động sau sự kiện, chuyển sang chủ động quản trị tư tưởng trên cơ sở dữ liệu, dự báo chính xác và những minh chứng thực tiễn”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác tuyên giáo, dân vận tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp đã chủ động ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận trong sắp xếp tổ chức; đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số; phong trào “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết các điểm nóng về giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng.

Dù vậy, công tác tuyên giáo và dân vận vẫn còn những hạn chế, thách thức cần khắc phục như năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền; hạ tầng dữ liệu, công cụ quản trị số còn phân tán, thiếu liên thông; cùng với thách thức từ việc các thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chống phá ngày càng tinh vi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu khai mạc, đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Phương Uyên

Trước thực tế trên, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gợi mở các nhóm nhiệm vụ để các đại biểu thảo luận. Trong đó, cần đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất kết quả công tác tuyên giáo và dân vận tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam, nhất là sau quá trình tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các ý kiến cần tập trung phân tích sự thay đổi của môi trường xã hội, cơ cấu dân cư, phương thức tiếp nhận thông tin và yêu cầu của nhân dân; từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức công tác tuyên giáo, dân vận phù hợp với tình hình. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đột phá, xuất phát từ thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng địa phương và bảo đảm tính khả thi.

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Các đại biểu cũng cần nghiên cứu làm rõ cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương; trách nhiệm của cấp ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy cấp xã; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, quy trình trao đổi, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu và phương thức xử lý những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm có khả năng nhân rộng; đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, nhất là tại cơ sở.

THU HƯỜNG