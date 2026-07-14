Đồng chí Võ Văn Minh: Nghiên cứu áp dụng KPI cho công tác Đảng

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM...

Đồng chí Võ Văn Minh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đẩy mạnh truyền thông chính sách

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh, đặc thù của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM là tổ chức Đảng đóng vai trò trực tiếp, chủ động trong việc lãnh đạo chính quyền và các nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các cơ quan báo, đài tập trung mạnh cho công tác truyền thông chính sách, trong đó có Luật Phát triển đô thị sắp tới.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân thảo luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, 6 tháng qua, hoạt động truyền thông chính sách của thành phố rất kịp thời, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đã dành thời lượng lớn để tuyên truyền chính sách, sự kiện lớn của thành phố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, trước bối cảnh mới, đồng chí Tăng Hữu Phong cho rằng, diễn biến chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng đang có chiều hướng gia tăng. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc không thể chỉ dùng phương pháp thủ công như trước đây, mà đòi hỏi Đảng ủy các cấp phải tổ chức lực lượng bài bản, chặt chẽ, phản biện với lý lẽ sắc bén và thuyết phục hơn.

Tại hội nghị, một số đại biểu cũng đề cập đến yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả điều hành công việc trực tuyến.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phong lưu ý các cấp ủy cơ sở cần đặc biệt quan tâm, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác kết nạp Đảng. Đồng thời đẩy mạnh triển khai thủ tục trên môi trường số, kiên quyết chấm dứt việc sử dụng văn bản giấy, trừ trường hợp hệ thống gặp sự cố. Đồng chí kiến nghị Thành ủy TPHCM sớm quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị để xây dựng hệ thống hạ tầng bảo mật riêng biệt đối với các văn bản mật. Đồng chí Lê Thị Hồng Nga yêu cầu các cấp ủy cơ sở chủ động rà soát và phối hợp chặt chẽ, để đảm bảo tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát, đặc biệt cần linh hoạt báo cáo, điều chỉnh trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy những tháng cuối năm.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Văn Hiền nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nâng cao chất lượng hoạt động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá, 6 tháng đầu năm, trong điều kiện Đảng bộ tiếp tục kiện toàn tổ chức nhiều cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị theo chức năng, phân công các mặt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, đoàn thể nhằm tập trung triển khai đồng bộ, góp phần ổn định tư tưởng, tổ chức và đảm bảo hoạt động các cơ quan sau sắp xếp thông suốt, hiệu quả. Dù vậy, một số chủ trương còn triển khai chậm, chất lượng tham mưu, phối hợp chưa đồng đều.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, từ nay đến cuối năm, toàn Đảng bộ phải chuyển mạnh từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng hoạt động”, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026.

Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót việc. Đặc biệt, cần sớm đưa các tổ chức Đảng vừa được sắp xếp đi vào hoạt động ổn định và chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập việc phát triển Đảng viên mới, đồng chí Võ Văn Minh nhận xét, quy trình hành chính còn nặng và chậm. Đồng chí yêu cầu nghiên cứu thực hiện cơ chế ủy quyền đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ để rút ngắn thủ tục, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa ngay tại Đảng bộ khối.

Đồng chí cũng đặt ra bài toán xây dựng Chỉ số hiệu quả công việc (KPI) cho nhiệm vụ Đảng. Thực tế hiện nay, KPI chỉ được áp dụng đo lường công việc chuyên môn, hành chính. Vì vậy, đồng chí lưu ý áp dụng KPI cho cán bộ làm công tác Đảng; đồng thời nghiên cứu bộ tiêu chí KPI để đánh giá hiệu quả toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Văn Minh cùng đồng chí Dương Anh Đức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về mặt trận tư tưởng, trước tình trạng chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy.

Ở đó, các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố phải đóng vai trò chủ lực trong truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân, nhất là với các vấn đề lớn của thành phố.

Dịp này, 3 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020 – 2024)

THU HƯỜNG