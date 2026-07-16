Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 15-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), sáng 15-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước..., Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc; xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Cùng ngày, trong chương trình công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Thủ tướng Chính phủ và đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà thương binh Vy Văn Nước, sinh năm 1948, hiện đang sinh sống tại phường Đông Kinh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của thương binh Vy Văn Nước và gia đình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang); thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ, gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn.

Trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đến thăm, tặng quà lực lượng rà phá bom mìn và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ bằng “Mệnh lệnh từ trái tim” phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các lực lượng cần làm tốt công tác rà phá bom mìn, vật nổ, mở đường cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Sáng 15-7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công với cách mạng... Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.

TTXVN - DƯƠNG QUANG